Không khí sạch quý như vàng: Người thành thị cần giải pháp lọc khí hiệu quả hơn

Không khí sạch không còn “miễn phí”!

Chúng ta từng tưởng mình nghe lầm trước những thông tin như không khí sạch Tây Tạng được rao bán với giá 2.25 USD/túi, hay như những lọ khí nén được chào bán với giá 100 USD cho lốc 4 lon mang thương hiệu “Pure Fresh New Zealand Air” (không khí trong lành tại New Zealand). Trên thực tế, đây là những mặt hàng gây “sốt” và được xem là món quà quý mà nhiều người so sánh ví von: Vàng thì dễ mua chứ không khí sạch thì lại khó!

Chúng ta có thể chọn mua hay không mua thêm một bộ quần áo mới, một chiếc túi hiệu, thế nhưng chẳng thể lựa chọn khi đứng trước bầu không khí đang ngày càng ô nhiễm như hiện nay. Nhu cầu được hít thở không khí sạch tưởng chừng là điều hiển nhiên thì nay chúng ta phải chủ động tìm kiếm giải pháp để có được nhu cầu cơ bản ấy. Có nhiều giải pháp được đưa ra, điển hình như chúng ta có thể dành một khoản hầu bao lớn để đều đặn mỗi tháng du lịch đến những vùng biển vắng, những phố núi cách xa sự ngột ngạt khói bụi của thành thị. Nhưng đó có phải là giải pháp triệt để không, khi mỗi ngày, lượng bụi siêu mịn vẫn đang quẩn quanh trong nhà từ khói bếp, bụi vải tới bụi xây dựng từ các công trình lân cận?

Vấn đề đặt ra là làm thế nào duy trì bầu không khí trong lành cho cả gia đình suốt 365 ngày trong năm?

“Hoãn” việc hít thở không khí trong lành để chờ đến những chuyến đi du lịch dài ngày?

Trả lại không khí sạch bên trong nhà bạn

Giải pháp duy trì không khí sạch trong nhà được nhiều cư dân thành thị lựa chọn chính là trang bị máy lọc không khí gia đình. Một trong những sản phẩm lọc khí nổi bật về cả tính năng và kiểu dáng có thể kể đến là sản phẩm máy lọc không khí LG PuriCare 360°.

Giải quyết được nỗi lo làm thế nào để lọc không khí tối ưu, máy lọc khí LG PuriCare 360° được thiết kế độc đáo với khả năng hút và lọc từ mọi hướng - 360° dù máy được đặt ở bất kỳ vị trí nào trong phòng. Đây là điểm nổi bật về thiết kế vì phần lớn các máy lọc khí hiện có trên thị trường thường chỉ có khả năng hút và lọc từ 1 hướng nhất định.

Thiết kế trụ tròn 360° độc đáo của sản phẩm giúp mang lại bầu không khí sạch cho cả căn phòng cho dù máy được đặt ở vị trí nào

Máy còn kết hợp với bộ đẩy khí sạch Clean Booster giúp đưa luồng không khí sạch nhanh nhất và tỏa đều khắp căn phòng với khả năng đưa khí sạch đi xa tới 7,5m. Với diện tích hoạt động hiệu quả lên đến 100m², LG PuriCare 360° được đánh giá là đối thủ đáng gờm so với phần lớn các sản phẩm chỉ hoạt động trong khoảng không gian từ 35 - 45m².

Đáng chú ý, LG PuriCare 360° có khả năng lọc hiệu quả đến 99% bụi siêu mịn PM1.0(*) chỉ sau 12 phút hoạt động. Màng lọc 360° bao gồm các lớp lọc chuyên biệt giúp sản phẩm có thể lọc sạch các hạt bụi mịn cho đến siêu mịn, lọc khí độc hại và khử mùi hiệu quả.

Chế độ Baby Care của LG PuriCare 360° giúp thanh lọc phần không khí tầng thấp, mang lại luồng không khí trong lành, bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ

Màn hình hiển thị mật độ bụi trong nhà cho phép người dùng theo dõi được mức độ ô nhiễm trong nhà theo từng loại bụi (PM10, PM2.5 và PM1.0) theo thời gian thực, đồng thời trên thân máy cũng sẽ hiển thị màu sắc tương ứng với mức độ ô nhiễm, giúp người dùng có thể dễ dàng kiểm tra chất lượng không khí ngay cả khi ở khoảng cách xa.

Với sự giúp sức của thiết bị lọc không khí LG PuriCare 360°, việc duy trì không gian sống trong lành đúng nghĩa không còn là điều bất khả thi. Đây cũng là giải pháp bảo vệ sức khỏe bền vững và hiệu quả dành cho bản thân và cả gia đình.

Duy trì không khí sạch trong nhà không còn là điều bất khả thi

(*) Dựa trên kết quả thử nghiệm của Viện hợp chuẩn thí nghiệm Hàn Quốc