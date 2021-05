Không lo rách rời, thất lạc vì từ nay đã có chứng nhận bảo hiểm điện tử

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới chính là đang trang bị sự bảo đảm cho chính bản thân trước những rủi ro gặp phải. Khi đó, người mua bảo hiểm sẽ được bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

Theo Nghị định trên, Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới là hợp đồng bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 1 Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Sử dụng chứng nhận bảo hiểm điện tử là xu thế chung của công nghệ thế giới khi nó mang lại tiện ích cho người dân với những chức năng tiện lợi, đặc biệt không mất, rách hay bị quên khi mọi dữ liệu đã được tích hợp.

Không nằm ngoài xu thế đó, với những thay đổi của Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm TNDS xe cơ giới, từ ngày 1.3.2021, Giấy chứng nhận điện tử của Bảo Việt chính thức được đưa vào sử dụng cho các khách hàng mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với ô tô, xe máy của bảo hiểm Bảo Việt với đầy đủ tính năng cần thiết:

- Bao gồm tất cả các quyền lợi và có giá trị công nhận về pháp lý như giấy chứng nhận bản cứng.

- Chỉ cần mang theo điện thoại để sử dụng chứng nhận điện tử mà không sợ quên, thất lạc, rách sờn giấy chứng nhận.

- Các thông tin cá nhân, thông tin khách hàng được lưu trữ và đảm bảo an toàn cao nhất.

- Các nhu cầu về dịch vụ bảo hiểm được đáp ứng chỉ bằng vài cú chạm với điện thoại thông minh. Thông tin đầy đủ, chính xác, hoạt động mọi lúc, mọi nơi.

Vì sao phải mua bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là loại hình bảo hiểm mà người bảo hiểm cam kết bồi thường phần trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm theo cách thức và hạn mức đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng, với điều kiện người tham gia bảo hiểm phải đóng một khoản phí tương ứng. Chính sách này được đánh giá là một trong số các giải pháp hữu hiệu hỗ trợ chủ xe và người bị tai nạn khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống khi không may xảy ra tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Bảo hiểm Bảo Việt luôn tiên phong trong các hoạt động đổi mới ứng dụng công nghệ 4.0. Doanh nghiệp đã nâng cấp chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng ứng dụng giám định bồi thường số E-Claim cho xe cơ giới, ứng dụng Baoviet Direct với thẻ bảo hiểm BaovietID… để quản lý bảo hiểm, tra cứu thông tin, giao dịch trực tuyến hay yêu cầu bồi thường. Các sản phẩm bảo hiểm số phát triển và khép kín chu trình từ mua, theo dõi và quản lý bảo hiểm được thực hiện nhanh gọn, linh hoạt và an toàn, mang lại trải nghiệm mới dành cho khách hàng. Đánh giá những giá trị mang lại dựa trên tiêu chí thành tựu đạt được và sáng tạo đổi mới, Bảo hiểm Bảo Việt được trao tặng giải thưởng "Mobile App Insurance Initiative of the Year - Vietnam (Sáng kiến Ứng dụng bảo hiểm của năm tại Việt Nam)” do Insurance Asia Awards 2020 vinh danh những công ty bảo hiểm tại châu Á thực hiện các sáng kiến có tính đột phá, góp phần mang đến thay đổi tích cực cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm, đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh chóng đang đặt ra nhiều thách thức dành cho các doanh nghiệp bảo hiểm.