Ảnh Thục Yến Một góc ngôi làng cổ tích Giethoorn Ảnh Thục Yến Ngôi làng vốn là nơi phát tích của các mỏ than bùn, do cư dân địa phương khai thác mà tạo thành các hồ nước, kênh rạch như hiện nay

Ảnh Thục Yến Những ngôi nhà trong làng lợp bằng thân một loại cỏ lông ngỗng khô, được lợp dày, xén tỉa cầu kỳ. Sân vườn bài trí xinh xắn và ngập tràn hoa cỏ mướt mát vào dịp xuân hè



Ảnh Thục Yến Du khách khắp nơi tìm đến đây để tận hưởng không khí trong veo, cảnh sắc trong trẻo, sự tĩnh lặng thanh bình êm ái như một giấc mơ giữa đời thực Ảnh Thục Yến Một chiếc guốc gỗ biểu tượng của Hà Lan được treo trên thuyền cho du khách bỏ tiền tip



Ảnh Thục Yến Những đàn vịt trời tự do bơi lội trong những kênh nước mát lành... Người dân trong làng vẫn giữ thói quen sinh hoạt trong các ngôi nhà cổ, trân trọng bảo tồn và chia sẻ sự đẹp đẽ của ngôi làng với du khách



Ảnh Thục Yến Ảnh Thục Yến Nếu có cơ hội bạn hãy đến đây, dành thời gian thư thái ngồi bên quán cà phê nhỏ xinh, đọc một cuốn sách trong nắng chiều ấm áp. Một trải nghiệm quá tuyệt trong đời ... những chú chó to đùng nhưng hiền khô nằm lật tai phơi nắng tạo cho du khách cảm giác thật êm ái