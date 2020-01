Làng hoa Bình Định trúng đậm hoa cúc Tết, thu về hàng tỉ đồng

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Bình Định, TX An Nhơn, tận dụng mặt bằng các khu dân cư và đô thị đang đầu tư hạ tầng, 75 hộ nông dân các khu vực Vĩnh Liêm, Mai Xuân Thưởng, Kim Châu, Minh Khai, Trần Phú va Liêm Trực đã xuống giống trồng 21.000 chậu hoa cúc Tết pha lê và đại đóa có nguồn gốc từ Đà Lạt, tăng 3.000 chậu so với năm ngoái.

Ông Phạm Đậu, khu vực Minh Khai, phường Bình Định, có thâm niên 20 năm trồng hoa cúc hồ hởi chia sẻ: "Khu dân cư phía Bắc Tân An có 10 hộ trồng hoa số lượng lên đến 15.000 chậu. Riêng tui, do không có mặt bằng nên chỉ trồng 150 chậu (100 chậu cúc đại đóa và 50 chậu cúc pha lê) đường kính 50cm, cách đây 1 tháng thương lái đến xem hoa đặt cọc tiền trước và mới rồi chồng tiền đủ 250.000 đồng/chậu, so năm ngoái tăng 30.000 đồng/chậu, đến 26 tháng chạp này họ đến chở đi".

Đến tham quan các làng hoa thuộc H.Tuy Phước, nhìn những ruộng hoa rực rỡ sắc vàng khoe sắc dưới nắng xuân. Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, cho biết: "Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ mà nhiều hộ nông dân thắng lớn, nhất là vụ hoa Tết hơn 200 hộ ở các thôn Quảng Nghiệp, An Cửu, Biểu Chánh trồng 40.000 chậu, đều đã bán hết cho thương lai cách đây nửa tháng".

Giá bình quân 220.000 đồng/chậu hoa cúc, giá bán tăng 10% so năm ngoái, đã thu về gần 9 tỉ đồng, trừ chi phí lãi 4 tỉ đồng, mỗi hộ thu lãi trên 20 triệu đồng. Nhờ có thu nhập khá bà con ăn Tết vui hơn.