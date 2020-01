Lãnh đạo Vietjet thăm sân bay Tân Sơn Nhất dịp cao điểm tết

Đón lượng khách tăng gấp đôi, gấp ba thường lệ, các cán bộ, nhân viên làm việc tại các sân bay, các đơn vị liên quan đều phải tăng ca, tập trung hết các nguồn lực để người dân, du khách có được hành trình an toàn, tốt đẹp.

Ngay những ngày cao điểm tết, Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, hai Phó tổng giám đốc Vietjet Tô Việt Thắng, Nguyễn Đức Thịnh và đoàn công tác đã có chuyến đi thăm hỏi các hành khách, động viên những người đang nỗ lực làm việc để mang niềm vui Tết sum vầy, Tết đoàn viên sung túc tới hàng triệu gia đình khắp trong, ngoài nước.

Ngay tại khu vực chờ làm thủ tục bay, lãnh đạo Vietjet đã gặp gỡ, chúc năm mới và tặng quà may mắn cho những hành khách nhí. Với 100 triệu lượt hành khách đã chuyên chở, hãng hàng không Vietjet đã mang tới cơ hội bay cho khách hàng khắp trong và ngoài nước, rút ngắn thời gian di chuyển và chi phí đáng kể.

Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo thăm hỏi những hành khách đang chờ bay. Các bên cùng cười vui khi biết có những gia đình ra sân bay từ trưa để bay chuyến 11 giờ tối, "góp phần làm sân bay chật thêm".

Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo chúc tất cả các hành khách và gia đình một mùa tết sum họp ấm áp.

Lãnh đạo Vietjet chia sẻ, niềm vui của mỗi khách hàng là động lực để hơn 6.000 thành viên Vietjet nỗ lực cố gắng mỗi ngày cho những chuyến bay an toàn, mang tới những trải nghiệm bay tốt nhất trên các tàu bay hiện đại hàng đầu thế giới.

Các lãnh đạo Vietjet cũng cảm ơn các nhân viên an ninh, hải quan, nhân viên phục vụ tại sân bay đã hỗ trợ khách hàng, hãng hàng không để đảm bảo an ninh, an toàn cho những chuyến bay.

Để chủ động “giảm nhiệt” của mùa cao điểm tết, hãng hàng không Vietjet đã đưa ra nhiều giải pháp công nghệ hiện đại nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm tải cho các quầy làm thủ tục tại sân bay…

Trước đây, vé máy bay còn được in bằng giấy, thanh toán bằng tiền mặt, check in thủ công, hóa đơn chứng từ cuối tháng... Chỉ sau mấy năm, bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone là tất cả mọi người ở bất cứ đâu trên khắp vùng miền, trên thế giới đều có thể đặt vé, thanh toán, check in... Khách hàng còn có thể mua các dịch vụ cùng với vé máy bay, mua suất ăn, hành lý, mua khách sạn, mua dịch vụ vận chuyển ô tô,... qua website, app Vietjet Air, sử dụng ví Vietjet SkyClub. Tại các sân bay, các kiosk checkin tự động cũng giúp giảm tình trạng xếp hàng chờ đợi tại quầy thủ tục… Đó chính là kết quả mà Vietjet rất vui được mang lại những thay đổi dịch vụ hàng không, phương thức phục vụ trong một ngành đặc thù này.

Các lãnh đạo Vietjet cũng đã thăm, động viên các bộ phận điều hành bay, kỹ thuật, mặt đất, phi công, tiếp viên… đang hoạt động ngày đêm phục vụ khách hàng trong mùa cao điểm.

Với các phi công, tiếp viên, lãnh đạo Vietjet mong các bạn mang tinh thần phục vụ khách hàng cao nhất, gửi những niềm vui, tiếng cười tới khách hàng.

Tại Trung tâm Điều phối và Khai thác (OMC), Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo cùng đoàn đã gửi tới các thành viên OMC những lời cảm ơn, chúc mừng năm mới và động viên tinh thần những người đang điều hành cho những chuyến bay mỗi ngày an toàn, hiệu quả bằng những món quà tết sớm.

Tại Trung tâm Bảo dưỡng kỹ thuật (MCC), các anh chị em kỹ sư, thợ máy, kỹ thuật… cũng đang cùng nhau bày biện mâm cỗ tết sớm, làm việc xuyên mùa cao điểm. Với đội tàu bay đang khai thác, công việc của MCC cũng tăng lên mạnh mẽ cùng sự phát triển của hãng, bất kể ngày đêm, các kỹ sư, thợ máy tại MCC luôn tập trung, nỗ lực để chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất trên tàu bay… bên cạnh triển khai các cải tiến kỹ thuật, áp dụng các công nghệ mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm chủ động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng tại ngoại trường…

Phó tổng giám đốc Vietjet Tô Việt Thắng thăm hỏi, tặng quà tết động viên tinh thần các anh em kỹ sư đang trong ca trực tết

Trong dịp cao điểm Tết 2020, Vietjet đã tăng thêm gần 1.200 chuyến bay, cung cấp cho khách hàng thêm hơn 2,5 triệu vé phục vụ nhu cầu đi lại, đoàn tụ,du lịch… Ngay trước mùa cao điểm, Vietjet cũng đã nhận thêm 2 tàu bay A321 ACF thế hệ mới nhất, bổ sung vào đội tàu mạnh, trẻ hàng đầu khu vực và thế giới để đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách.

Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Thịnh tặng quà tết cho các nhân viên tại MCC

Với những người không nghỉ tết, niềm hạnh phúc chính là được thấy khách hàng được bay, vui niềm vui của khách hàng khi được đoàn tụ với gia đình, người thân trong dịp lễ, tết.