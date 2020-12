Lẩu 1 người nhưng không ‘cô đơn’ cho người Sài Gòn những ngày se lạnh

Thanh cho biết ba chị nấu lẩu rất ngon, quán của chị lại thường mở những món ăn có hình thức mới lạ để thu hút khách nên chị quyết định kết hợp sở trường của hai cha con để mở thêm món “lẩu một người” nhưng không “cô đơn” này.

Thanh vốn là người thích nấu ăn nên việc học món lẩu từ ba không khó, cái khó là nêm nếm làm sao cho nồi nước lẩu to đùng đến khi chia ra từng nồi nhỏ vẫn vừa miệng. Nước lẩu ở Bếp của Bâu thường được khách nhận xét có phần ngọt như khẩu vị của người miền Tây Nam Bộ.

“Tôi hay nêm nước lẩu bằng đường phèn, những ngày đầu có chưa quen liều lượng nên khá ngọt, sau nhiều lần điều chỉnh theo góp ý của khách thì giờ nó “ok” hơn rồi, miền nào ăn cũng được”, Thanh cười.

Hiện tại, lẩu một người tại quán của Lan Thanh có nhiều loại gồm: thái, tomyum, cá hú và đầu mực. Mỗi phần đều có giá 29 ngàn gồm: nước lẩu, rau 3 loại (rau muống, cải thảo, bạc hà), một phần mì hoặc bún tự chọn, cá viên, cá hú/thịt (tùy loại lẩu) và phần nước uống miễn phí.

Theo Thanh, lượng thức ăn trong phần lẩu chị mở bán ở mức ăn trung bình của một người, ai ăn “mạnh” hơn có thể kêu thêm rau, thịt hoặc bún. Tất cả đều đồng giá 5 ngàn mỗi phần còn nước lẩu và cồn thì cho thêm miễn phí.

Thanh cho biết, mang tên là lẩu “một người” nhưng phần lớn quán đều bán cho… nhiều người. Chị lý giải: “Mặc dù bán lẩu dành cho một người nhưng tôi luôn “khuyến cáo” khách nên đi theo nhóm rồi kêu mỗi người một cái ngồi ăn chung cho vui chứ lẩu mà ăn một mình thì buồn lắm. Khách cũng nghĩ vậy nên phần lớn đến đây đều đi theo cặp hoặc nhóm thôi, rất hiếm người đi ăn một mình nên “một người” mà không “cô đơn” đâu nha”.

Tuy nhiên, quán chị lâu lâu vẫn có những khách đến ăn lẩu một mình vì muốn có không gian riêng, thèm lẩu nhưng không biết rủ ai đi cùng hay đơn giản chỉ là… đại diện đi ăn thử xem ngon hay không rồi hôm sau mới kéo “đội quân” đến “càn quét”.

“Với những khách đến ăn một mình, tôi hay ra ngồi nói chuyện cùng họ cho vui hoặc sắp xếp một khách khác ngồi chung, biết đâu vô tình “tác hợp” một mối tình thì sao”, Thanh cho hay.

Một điều thường thấy tại quán của Thanh là khách hay để quên đồ sau khi đã “ấm bụng”, đến khi chị đăng lên trang của quán thì mới có người nhớ ra rồi liên hệ đến nhận, lúc thì cái ví, lúc thì túi xách, có lần khách còn bỏ quên hẳn một… hộp vàng cưới.

Thanh kể, lần đó cũng như thường lệ chị dọn quán thấy khách để quên đồ thì đăng lên facebook tìm chủ nhân. “Ngay tối hôm đó có hai anh chị nhắn tin cho quán nhận đó là đồ của họ. Khi gọi video để kiểm tra thì chúng tôi mới… té ngửa vì trong giỏ là hộp vàng cưới, may mắn hơn là tất cả vẫn còn đầy đủ. Hôm sau anh chị mới chạy từ Long An lên để nhận lại rồi gọi lẩu ăn thêm chập nữa để “đa tạ” quán”, Thanh nhớ lại.

Hai lần trước ghé quán lúc 20 giờ hơn thì hết lẩu, hôm nay anh Nguyễn Văn Lợi ( 28 tuổi, ngụ Q.8) quyết tâm đến quán sớm hơn để ăn “cho bằng được” món lẩu một người nổi rần rần trên mạng.

“Ba người chúng tôi kêu ba cái “lẩu một người” với ba vị khác nhau để mạnh ai nấy ăn, không ai giành phần của ai hết. Thay vì ăn một tô bún thái bình thường ăn xong rồi về thì lẩu một người của quán trang trí trông đẹp mắt, hấp dẫn, 3 người cùng ngồi ăn uống tâm sự cũng tiện hơn”, anh Lợi cho biết.

Độc lạ và tự do là quan niệm sống cũng như buôn bán của Lan Thanh.

Lan Thanh cho biết chị bắt đầu tự buôn bán từ năm 20 tuổi, ban đầu chỉ là là một chiếc xe đẩy nhỏ bán đồ ăn vặt, sau vài năm khá hơn thì thuê mặt bằng ở quận 10 và lấy tên quán là Bếp của Bâu.

5 năm kinh doanh ở quận 10, quán của Thanh luôn duy trì được lượng khách ổn định vì những món ăn độc lạ như: kem mây, kem đen, bánh mì cầu vồng, trà sữa lon, lẩu trà sữa,... Những món này đều do chị học ở nước ngoài rồi mang về đây biến tấu lại cho phù hợp với khẩu vị người Việt.

Bạn Võ Nguyễn Thu Hiền (16 tuổi, Q.6) cho biết mình là “fan” của Bếp của Bâu từ những ngày đầu mở bán. “Quán của chị Thanh lúc nào cũng bán những món độc lạ thu hút học sinh tụi em đến ăn, cứ ra món mới là em phải đến thử ngay và luôn. Chẳng hạn món lẩu một người này tụi em đến đây ăn bao nhiêu lần cũng không nhớ nữa”, Hiền cười nói.

Hai năm gần đây, Lan Thanh chuyển cửa hàng về bán tại nhà của bà nội ở quận 6. Chỗ bán hiện tại chật hẹp hơn, không đủ diện tích cho khách ngồi cũng như khá nóng vào ban ngày. “Chỗ này bà nội bán cà phê được 40, 50 năm nay rồi. Mình kêu nội nghỉ ngơi vì đã lớn tuổi nhưng nội không chịu nên mình mới quyết định dời cửa hàng về đây bán để nội an tâm mà “nghỉ hưu””, Thanh chia sẻ.

Lan Thanh cũng cho biết trước khi bắt đầu tự kinh doanh, chị đã làm nhân viên pha chế rồi đến thợ xăm – đam mê từ nhỏ của Thanh. Theo đuổi được một thời gian Thanh mới cảm thấy mình không có duyên với nghề nên quyết định nghỉ việc và chuyển sang buôn bán theo truyền thống của gia đình.

“Tôi là người thuộc cộng đồng LGBT , come out (công khai giới tính) từ năm 13 tuổi. Thời gian đầu gia đình chưa thể chấp nhận mà xã hội cũng còn khắt khe nên tôi cũng buồn. Do đó, khi đủ 18 tuổi tôi đã đi làm và tập tành buôn bán để chứng minh rằng tôi có thể làm nhiều thứ và làm rất tốt. Hiện tại thì gia đình rất thoải mái và ủng hộ tôi trong mọi việc”, Thanh bộc bạch.