Lo lắng an ninh trường học sau vụ người lạ leo rào vào dâm ô nữ sinh

Nhận được tin báo, nhà trường trực tiếp gặp học sinh để động viên và trấn an, đồng thời gặp, trao đổi tình hình để phụ huynh được biết. “Nhà trường tìm hiểu và được biết người lạ đã nhảy qua tường rào sát nhà vệ sinh vào trường, vì tường rào ở đây thấp, sát đường đi lại. Sau đó, trường đã báo UBND, Công an phường và lãnh đạo Phòng GD-ĐT”, bà Vẻ cho biết thêm.

Cũng theo bà Vẻ, may mắn là vụ việc chưa xảy ra hậu quả lớn và tâm lý của bé A. đã ổn định. Nhà trường cũng tìm mọi biện pháp để hạn chế tác động, gây ảnh hưởng xấu đến bé, không để bé mặc cảm với bạn bè, không nhắc lại chuyện đó, quá trình xác minh cũng không hỏi bé quá nhiều lần.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an vào cuộc và tìm ra nghi phạm là Phạm Đình Luận (33 tuổi, ở P.Nam Lý, TP.Đồng Hới). Tại cơ quan công an, Luận khai nhận hành vi dâm ô của mình đối với bé H.A. Ngay lập tức, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Luận về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.