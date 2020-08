Luật sư nguyên đơn bị kiện vì 'bêu xấu' bị đơn trên mạng xã hội

Vụ kiện hy hữu

Ngày 20.7, vợ chồng ông bà Trương Xuân Bình, Trương Thị Yến (khóm Hải Tình, TT.Hồ Xá, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã gửi đơn khởi kiện ông Lê Văn Hiến, bà Trần Thị Ly Ly (luật sư thuộc Công ty Luật Văn Hiến, địa chỉ số 146/1 Tôn Thất Thuyết, TP.Đông Hà) ra TAND H.Vĩnh Linh. Trong đơn, ông Bình, bà Yến yêu cầu tòa án xem xét, giải quyết, buộc ông Hiến và bà Ly đăng lời cải chính công khai với dung lượng tương đương mà 2 luật sư này đã miệt thị họ trên mạng xã hội. Đồng thời, buộc luật sư Hiến xin lỗi vì đăng hình lên mạng xã hội mà không được phép; buộc luật sư Hiến và luật sư Ly liên đới bồi thường 14.490.000 đồng do tổn thất vì xâm phạm danh dự, nhân phẩm (10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định). Hiện tòa án đã chấp nhận thụ lý đơn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Yến cho biết vợ chồng bà là bị đơn trong vụ án “tranh chấp yêu cầu tuyên bố di chúc vô hiệu và các yêu cầu khác…” do em chồng là Trương Công An khởi kiện, đã được TAND tỉnh Quảng Trị và TAND cấp cao xử sơ thẩm, phúc thẩm với kết quả chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông An. Luật sư Lê Văn Hiến và luật sư Trần Thị Ly Ly đều tham gia tố tụng, bảo vệ quyền lợi của nguyên đơn.

“Theo phán quyết của tòa án 2 cấp, có thể hiểu là tôi thua kiện và chúng tôi vẫn đang theo đuổi để tìm lại công bằng cho gia đình mình. Nhưng 2 vị luật sư ấy ngay sau phiên tòa kết thúc lại miệt thị chúng tôi trên mạng xã hội , để thiên hạ gièm pha”, bà Yến bức xúc nói.

Bà Yến đưa cho người viết xem những bức ảnh chụp lại Facebook được cho là của luật sư Hiến và luật sư Ly, trong đó có những lời lẽ như “lập kịch bản lừa đảo”, “tráo trở, bất chấp đạo lý và pháp lý”, “tham lam”, “làm trái đạo lý, xem thường pháp luật”… hướng về vợ chồng ông Bình, bà Yến. Đăng kèm nội dung trên là 2 tấm ảnh chụp phiên tòa, có mặt những người liên quan đến vụ việc.

“Những lời lẽ cay nghiệt của 2 vị luật sư làm chúng tôi mất ăn mất ngủ. Thua kiện đã đành, đằng này còn phải chịu sự nghi hoặc của những người khác. Con trai tôi đang lao động ở Nhật, đọc những dòng này cũng sốc nặng…”, ông Bình nói.

Luật sư phủ nhận vụ việc

Để làm rõ vụ việc, PV Thanh Niên đã trao đổi qua điện thoại với luật sư Lê Văn Hiến. Ban đầu ông Hiến thừa nhận đã đăng những thông tin, hình ảnh nêu trên lên trang cá nhân của mình nhưng không nhắm vào ai cả, chỉ là “nói về nhân tình thế thái”. Tuy nhiên, khi PV đặt vấn đề về những thông tin đi kèm với hình ảnh phiên tòa thì không thể nói là “không nhắm vào ai”, ông Hiến cho rằng PV thiếu thiện chí và yêu cầu gặp trực tiếp.

Chiều cùng ngày (30.7), khi PV Thanh Niên có mặt tại Văn phòng Luật Văn Hiến, ông Hiến lại phủ nhận chuyện mình đã trao đổi qua điện thoại và cho rằng PV đã “nói chuyện với ai đó mạo danh” ông. Luật sư Hiến cũng phủ nhận việc ông đã đưa nội dung, hình ảnh xúc phạm đến ông Bình, bà Yến lên mạng xã hội và không trả lời về nghi vấn liệu ông có phải là chủ tài khoản Facebook “Lê Văn Hiến” hay không. “Họ kiện thì tôi cũng sẵn sàng hầu tòa”, luật sư Hiến nói.

Luật sư Đặng Quang Linh, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Quảng Trị, nhận định nếu đúng như tố cáo của ông Bình, bà Yến thì chưa nói về luật Dân sự, cả hai luật sư Lê Văn Hiến, Trần Thị Ly Ly đã vi phạm Bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp luật sư do Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành tháng 12.2019.

“Trong quy tắc thứ 28 và 31 quy định luật sư không được sử dụng báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để cố ý phản ánh sai sự thật nhằm mục đích cá nhân, động cơ khác hoặc tạo dư luận nhằm bảo vệ quyền lợi không hợp pháp của khách hàng hoặc phát ngôn gây ảnh hưởng đến cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, an ninh, lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng”, luật sư Linh nói.