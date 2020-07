Mang ánh sáng cho người nghèo

Tổng kinh phí cho chương trình lần này là 70,9 triệu đồng. Chương trình tập hợp 100 bà con ở nhiều tỉnh, thành: Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

Bà Vũ Thị Phượng (67 tuổi, ở ấp Thới Hòa, xã Hố Nai 3, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) rời nhà từ 4 giờ sáng để lên TP.HCM tham gia mổ mắt. Bà Phượng bị đục thủy tinh thể mắt bên phải đã nhiều năm. Do gia đình khó khăn nên bà chưa có điều kiện đi khám và mổ. Nghe tin có chương trình này, được mổ miễn phí, tài trợ đi lại, thuốc men, bà mừng quá và tham gia ngay.

Bị đục thủy tinh thể 8 năm qua, bà Nguyễn Thủy Mỹ (44 tuổi, trú ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, H.An Phú, An Giang) chưa đi mổ vì hoàn cảnh khó khăn. Bà và gia đình mưu sinh ở P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương, hằng ngày bán hàng rong, phục vụ ăn uống cho công nhân ở khu chế xuất, cuộc sống qua ngày. “Mới rồi, tôi lên TP.HCM khám mắt, bác sĩ cho hay tôi phải mổ đục thủy tinh thể với số tiền vài triệu đồng mà tôi không có tiền. May sao, biết được chương trình mổ mắt miễn phí này nên tôi gọi điện thoại đăng ký tham gia”, bà Mỹ tâm sự.