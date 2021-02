Mang hồn quê lên phố thị, cho người xa quê đỡ nhớ tết, nhớ nhà

Đường hoa Amazing - bức tranh Tết Việt 3 miền đẹp mê hồn

Năm nay có rất nhiều công nhân không được về quê đón tết cùng gia đình với nhiều lý do khác nhau. Do năm 2020 là năm xảy ra dịch Covid-19 khiến người lao động khó khăn về kinh tế hoặc có thể do dịch tái bùng phát khiến nhiều người ở lại đón tết tại Sài Gòn. Và dù lý do gì, với người ở lại Sài Gòn rất nhớ người thân, nhớ không khí Tết cổ truyền thiêng liêng ở quê nhà…

Thấu hiểu nỗi lòng của nhiều người con xa xứ đang kẹt lại ở Sài Gòn dịp Tết Tân Sửu 2021, trung tâm Menas Mall Saigon Airport quyết định đầu tư thêm cho đường hoa Amazing Tết để khách thưởng ngoạn trọn vẹn tết quê ngay giữa Sài Gòn.

Đường hoa Amazing Tết tại Trung tâm thương mại cao cấp Menas Mall Saigon Airport tọa lạc ngay cửa ngõ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (60A Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP.HCM), nơi giao thoa giữa những giá trị Tết cổ truyền dân tộc và nếp sống hiện đại của giới trẻ.

Ngay khi đường hoa Amazing Tết mở cửa, nơi đây trở thành điểm du xuân an toàn cho du khách đến tham quan thích thú lưu lại những khung cảnh tưởng chừng tết chỉ có ở miền quê xa xôi yên bình. Đó là ngay cổng của Trung tâm thương mại cao cấp Menas Mall Saigon Airport sang trọng, mọi người bắt gặp hình ảnh tiểu cảnh giếng quê đẹp đến ngỡ ngàng. Giếng nước, gốc đa, nhà tranh mái lá là những hình ảnh thôn quê Việt Nam bình dị mà thân thuộc đã đi vào cõi tâm thức của biết bao người con xứ Việt, được tái hiện sinh động, chân thực ngay tại đường hoa Amazing Tết.

Hình ảnh cổng làng, bếp củi nấu bánh chưng được tái hiện ở đường hoa Amazing Tết mang đến những người miền Bắc ở lại Sài Gòn đón tết chút cảm giác thân quen như ở quê nhà, cho họ những phút giây được về với làng quê Bắc Bộ đẹp như tranh vẽ. Đó là ao sen cầu khỉ, là người rơm sẽ mang đến một miền Tây sông nước mộc mạc ngay tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất hiện đại, mang đến cho bao trái tim xa quê giây phút được sống, được trở về với miền quê thân thuộc ngay tại Sài Gòn hoa lệ.

Gian hàng Ông đồ cho chữ ngay trước ngôi nhà tranh mái lá, cạnh nồi bánh tết bánh chưng là hình ảnh ý nghĩa và đặc sắc cho tết Việt được tái hiện tại đường hoa Amazing Tết và là điểm du xuân của bao lữ khách xa quê trong dịp Tết Tân Sửu.

Trải nghiệm trọn vẹn tại Menas Mall Saigon Airport

Sau khi hào hứng khám phá và trải nghiệm “Tết quê 3 miền” hội tụ ở đường hoa Amazing Tết, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc ba miền tại làng ẩm thực Food Village. Đặc biệt, đường hoa Amazing Tết mở cửa cũng đã đánh dấu sự hoạt động trở lại của Menas Mall Saigon Airport sau thời gian nâng cấp. Nơi đây trở thành một điểm đến sang trọng, tinh tế của sự kết nối trọn vẹn về mua sắm, giải trí, ẩm thực đa văn hóa cho du khách.

Trải nghiệm trọn vẹn cùng gia đình

Theo ban tổ chức, đường hoa Amazing Tết đón khách đến ngày 17.2.2021 (nhằm ngày mùng 6 Tết Nguyên đán). Khách hàng đến tham quan đường hoa, vui chơi, mua sắm tại TTTM Menas Mall Saigon Airport đều được ban tổ chức nhắc nhở tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.