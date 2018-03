Miền Bắc, miền Trung trời mát, Nam bộ nắng nóng kéo dài

Trong hai ngày cuối tuần (24 - 25.3) sẽ có không khí lạnh tăng cường yếu và di chuyển ra phía đông nên miền Bắc trời còn rét đêm về sáng với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi thấp hơn vài độ. Qua tuần sau, từ 27 - 28.3, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, đề phòng giông lốc và gió giật. Sau đó mưa gió giảm hẳn, trời có nắng và không còn rét.



Miền Trung trời còn mưa nhỏ và rét 16 - 19 độ C ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Định thời tiết khá ổn định, trời ít mưa, mát và dễ chịu với nhiệt độ từ 20 - 30 độ C.

Tây nguyên và Nam bộ thời tiết chủ yếu là nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp và cường độ bức xạ tăng nhanh nên cảm giác hanh khô rõ rệt hơn. Trời khá quang mây và nắng kéo dài 8 - 10 giờ mỗi ngày. Nắng nóng khá gay gắt, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Đông Nam bộ với nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C; tỉnh Bình Phước, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) và TP.HCM có nơi xấp xỉ 37 độ C; các tỉnh ĐBSCL nắng nóng ở vùng gần biên giới như Long An, An Giang 33 - 35 độ C. Đáng lưu ý là sau nhiều ngày nóng bức, mây đối lưu phát triển mạnh và mưa giông có thể xuất hiện vài nơi vào chiều tối, đề phòng giông kèm theo lốc, mưa đá và gió giật.

Theo dự báo, tình hình nắng nóng năm nay vẫn có thể còn kéo dài cho đến gần hết tháng 4 đối với Nam bộ. Sau đó các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông sét mạnh, lốc xoáy, mưa đá và vòi rồng có thể sẽ xảy ra trong giai đoạn chuyển mùa (cuối tháng 4) và bắt đầu vào mùa mưa (nửa đầu tháng 5).

Dự báo của tỉnh Tiền Giang, độ mặn ở khu vực cửa sông sẽ tăng lại trong những ngày cuối tháng 3, cao hơn so với tuần vừa qua. Độ mặn lớn nhất sẽ xuất hiện ngày 31.3, tại Vàm Kênh ở mức 23 - 25‰ và tại Hòa Bình là 8 - 10‰. Tỉnh Bến Tre, độ mặn 4‰ trên các sông chính có khả năng xâm nhập cách cửa sông khoảng trên 40 km trên sông Cửa Đại, 48 km trên sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên. Còn ranh mặn 1‰ xâm nhập sâu hơn từ 50 - 60 km. Như vậy, mặn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các vùng sản xuất nông nghiệp và vườn cây ăn trái, chú ý theo dõi diễn biến mặn để có biện pháp ứng phó kịp thời nhằm giảm nhẹ thiệt hại do hạn mặn gây ra.

Đối với nuôi tôm nước lợ, không nên lấy nước vào ao thả nuôi khi nắng nóng kéo dài, độ mặn tiếp tục tăng cao trên 25‰ sẽ gây biến động các yếu tố môi trường ao nuôi tôm như độ pH, độ kiềm..., ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng, dịch bệnh dễ phát sinh.

Các tỉnh bắc Trung bộ tập trung theo dõi phòng bệnh đạo ôn trên các trà lúa xuân hè, chú ý các giống nhiễm có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất trong điều kiện thời tiết bất thuận như độ ẩm cao, có sương mù, đêm lạnh, ngày nóng, bón thừa đạm. ĐBSCL cần vệ sinh ruộng đồng sau thu hoạch, phơi ruộng, làm đất kỹ, đảm bảo thời gian cách ly giữa 2 vụ lúa tối thiểu là 21 ngày, xuống giống theo lịch thời vụ đồng loạt, tập trung né rầy nhằm hạn chế dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và dịch muỗi hành lan truyền từ vụ này sang vụ khác.