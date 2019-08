Mỏi mòn ngóng tin tìm vợ bị bắt cóc bí ẩn tại Trung Quốc

Tha hương xứ người, bị bắt cóc

Sau hơn 1 năm cưới nhau nhưng không có việc làm, đầu tháng 4 vừa qua, anh Nguyễn Công Lợi (25 tuổi) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hoài (21 tuổi, đều ngụ ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) vượt biên sang Trung Quốc làm thuê kiếm sống. Hai vợ chồng được nhận vào làm việc cùng với gần 20 người Việt khác tại một xưởng gia công giày dép ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đêm 2.5, sau khi ăn cơm tối, chị Hoài được một phụ nữ tên Bình (quê ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) rủ đi mua đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Đến khuya cùng ngày, thấy vợ vẫn chưa về, anh Lợi gọi điện hỏi Bình thì người này nói, chị Lợi đã lên xe ô tô đi với người đàn ông tên Ch. (quê ở tỉnh Hải Dương), cũng đang sống tại tỉnh Quảng Đông. Kể từ đó, chị Hoài bị mất tích một cách đầy bí ẩn.

Chị Hoài mất tích bí ẩn sau khi bị bắt cóc ẢNH K.HOAN

“Tối hôm đó, Ch. vào xưởng cùng với Bình rủ vợ em đi mua đồ ăn vặt. 2 tiếng sau, không thấy vợ về, em lo lắng gọi điện hỏi thì Bình trả lời xe máy bị hết điện nên Ch. chở vợ em đi đâu không biết”.

Cũng theo anh Lợi, sau khi chị Hoài mất tích, anh tìm hiểu thì phát hiện nhóm người bắt vợ anh do người đàn ông tên Ch. cầm đầu. Ch. sang làm ăn ở Trung Quốc từ lâu. Thông qua một số người quen, anh Lợi tiếp xúc được với một người tên Sơn và được người này nói biết nơi giam giữ chị Hoài. Muốn cứu vợ ra, anh Lợi phải đưa 50.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 180 triệu đồng.

Mòn mỏi đợi tin vợ

Lo lắng cho tính mạng của vợ, anh Lợi đưa trước cho Sơn 4,5 triệu đồng để lo tiền đi lại. Sau đó, anh Lợi gọi điện về nhà cho người thân vay mượn 150 triệu đồng gửi sang để chuộc vợ về và thương lượng với nhóm bắt cóc sẽ chuyển tiền khi gặp được vợ. Tuy nhiên, sau đó nhóm này đổi ý và cắt đứt liên lạc với anh.

Anh Lợi đến trình báo với công an Trung Quốc và bị chủ xưởng đuổi việc sau đó vì sợ liên lụy. Ròng rã 1 tháng tìm kiếm nhưng không có kết quả, anh Lợi về quê. Khi đến cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), anh đã báo vụ việc với lực lượng công an và biên phòng tại cửa khẩu Móng Cái để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Sau đó, anh tiếp tục làm đơn trình báo, cầu cứu gửi Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An và tìm đến nhà người phụ nữ tên Bình ở huyện Tân Kỳ để tìm hiểu thêm thông tin nhưng đến nay tung tích chị Hoài vẫn biệt tăm.

Anh Lợi tiếp tục viết đơn kếu cứu gửi đến nhiều cơ quan chức năng để đề nghị tìm kiếm vợ ẢNH K.HOAN

Ngồi thẫn thờ trong căn nhà nhỏ, anh Lợi buồn bã kể, từ ngày vợ bị mất tích bí ẩn, anh sống trong lo lắng, dằn vặt. Anh Lợi đã liên tục kết nối với nhóm bắt cóc qua mạng xã hội nhưng cũng không nhận được hồi âm.

“Từ ngày đó đến nay, em tinh thần em suy sụp. Mới cưới nhau, sinh được đứa con, nhưng chỉ được mấy ngày thì cháu mất. Vợ chồng em bàn tính sang Trung Quốc làm thuê kiếm ít tiền về lo cuộc sống . Ai ngờ xảy ra chuyện. Đêm nào em cũng trằn trọc không ngủ được. Giờ chỉ mong các cơ quan chức năng hai nước phối hợp điều tra, truy tìm vợ và mong các cơ quan báo chí truyền thông lên tiếng giúp em”, anh Lợi nói.

Ngồi bên cạnh con trai, bà Nguyễn Thị Lành (mẹ anh Lợi) buồn bã nói bà bị bệnh tim, không biết sống chết ngày nào. “Từ ngày con dâu bị bắt cóc, không đêm nào tôi ngủ được. Thương vợ chồng nó quá. Giờ chỉ mong sao công an vào cuộc tìm và giải cứu, đưa cháu về nhà".

Từ ngày con dâu bị bắt cóc, bà Lành buồn bã và đang cầu mong sớm tìm được con dâu về ẢNH K.HOAN

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi nhận đơn thư trình báo của anh Lợi, Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp điều tra.