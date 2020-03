Mừng rơi nước mắt khi được miễn tiền nhà trọ mùa dịch Covid-19

Bà Nguyễn Thu Cúc, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết hiện nay mới chỉ thống kê trên 2 phường Phú Cường và Hiệp Thành xác định được khoảng 50 chủ nhà trọ với số lượng hàng trăm phòng trọ thực hiện miễn tiền nhà trọ cho công nhân từ 1-2 tháng để phòng chống dịch Covid-19.

Lan tỏa hàng ngàn phòng trọ miễn phí

Theo đó, bà Cúc cùng với lãnh đạo các phường đã trực tiếp đến gặp gỡ từng chủ nhà trọ và một số công nhân để thăm hỏi, động viên, cảm ơn chủ nhà trọ. Bà Cúc cho biết việc thực hiện miễn tiền phòng trọ cho công nhân đã lan toả đến 11/11 phường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Thủ Dầu Một đang thống kê số liệu các chủ nhà trọ miễn tiền ở trọ cho công nhân để biểu dương, khen thưởng. Một điển hình tại TP.Thủ Dầu Một là chủ nhà trọ, bà Đoàn Thuỳ Dương (P.Phú Cường) cho biết toàn bộ 80 phòng trọ với trên 350 người đang thuê ở tại đây sẽ được miễn phí toàn bộ tiền thuê trọ tháng 4 - 5 tới đây, chỉ thu tiền điện, nước sinh hoạt.

Không chỉ miễn tiền nhà trọ, bà Dương còn chuẩn bị rất nhiều gạo, đồ ăn, khẩu trang để phát miễn phí cho công nhân ở đây.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tìm hiểu thực tế tại khu nhà trọ Ảnh: CTV

Mừng rơi nước mắt

Trước đó, khi nhận được tin báo có lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một đến thăm và được miễn phí tiền nhà trọ, nhiều người trong khu nhà trọ của bà Dương đã xúc động, bật khóc.

Một nam công nhân cho biết nếu như công ty nơi vợ chồng anh đang làm việc, hoạt động bình thường và có hàng để tăng ca, hưởng lương theo sản phẩm thì thu nhập của 2 vợ chồng cũng đủ để trang trải cuộc sống , có tiền dư.

Tuy nhiên, thời điểm từ tháng 2 nhiều công ty cạn kiệt nguồn nguyên liệu sản xuất nên đã cắt giảm thời gian tăng ca, giảm sản phẩm dẫn đến thu nhập của công nhân giảm nghiêm trọng.

Kể về những khó khăn của mình, một nữ công nhân đang làm việc cho một công ty may trên địa bàn TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết công ty mới vừa vận động công nhân tự viết đơn xin nghỉ việc vì hết nguồn nguyên liệu sản xuất. Trong khi đó, công nhân may làm và hưởng theo sản phẩm nên nhiều người không biết phải xoay xở như thế nào trong thời gian tới.

Quán xá giảm 70% giá thành; quyết đóng cửa 1 tháng chung tay đẩy lùi Covid-19

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho hay tỉnh có khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh thành khách đến làm việc, sinh sống.

Công đoàn các cấp trên địa bàn Bình Dương đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, các chủ nhà trọ lớn để hỗ trợ miễn tiền nhà trọ cho công nhân.