Nam thanh niên Nghệ An đạp xe vượt hơn 500 km về quê tránh dịch

Chiều 8.9, ông Cụt Văn Long, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý (H.Kỳ Sơn, Nghệ An), cho biết một thanh niên ngụ trong xã vừa trở về quê sau 4 ngày đạp xe đạp từ Huế về để tránh dịch Covid-19.

Người đạp xe về quê là anh Lương Văn Khôi (18 tuổi). Anh Khôi cho biết, cách đây 3 tháng, anh vào Huế xin việc làm. Tuy nhiên, sau đó do dịch Covid-19 kéo dài, công việc không ổn định, nên anh đã quyết định về quê.

Do tuyến xe khách Huế - Nghệ An phải ngừng hoạt động vì dịch Covid-19, không còn cách nào khác, anh Khôi đã về quê bằng chiếc xe đạp do ông chủ nhà trọ hỗ trợ.