Nắng như dội lửa, gần 2000 hecta lúa cháy khô ở Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố thiên tai do nắng nóng và yêu cầu UBND các huyện, thị, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, trích dự phòng ngân sách của cấp huyện để khôi phục sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; đồng thời các địa phương rà soát, thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra để hỗ trợ khắc phục thiệt hại theo quy định hiện hành.