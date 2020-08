Next Media cùng các tuyển thủ Việt Nam chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Trong làn sóng Covid-19 đầu tiên, nhiều hành động cấp thiết đã được Chính phủ Việt Nam triển khai, trong đó có chỉ thị giãn cách xã hội phạm vi toàn quốc. Với mong muốn chung tay, góp sức cùng Chính phủ, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của mình trong cuộc chiến chống dịch, Next Media đã tổ chức giải thể thao điện tử "Next Sports PES Cup 2020" nhằm khuyến khích người dân giải trí tại gia và hạn chế đến các địa điểm công cộng.

Đáng chú ý, Next Sports PES Cup 2020 đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng nhờ sự quỵ tụ của các tuyển thủ bóng đá Việt Nam bao gồm Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường và Bùi Tiến Dũng. Với ý nghĩa nhân văn của giải đấu, các cầu thủ đã tình nguyện đóng góp toàn bộ giải thưởng của mình cho công cuộc chống dịch của Việt Nam và ủy thác cho Next Media là đơn vị sẽ gửi tặng số tiền ủng hộ trên.

Chia sẻ của đại diện Next Media: “Thấu hiểu sự hy sinh vất vả của tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế, Next Media xin gửi lời cảm ơn đến những “chiến sĩ” trong thời bình và hy vọng nguồn đóng góp này sẽ tiếp thêm động lực trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh. Thông qua việc ủng hộ này, chúng tôi cũng mong muốn với tình cảm và trách nhiệm của mình, các nhà hảo tâm tiếp tục chia sẻ những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng”.

Đại diện các tuyển thủ tranh tài tại Next Sports PES Cup 2020, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết thông qua giải đấu, anh cùng các đồng đội tại đội tuyển quốc gia mong muốn được đóng góp một phần sức lực cùng xã hội trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và trân trọng cảm ơn Next Media và các tuyển thủ Next Sports PES Cup 2020, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của Next Media và các cầu thủ trong công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, hành động thiết thực của Next Media và các cầu thủ đã lan tỏa những thông điệp tích cực trong cộng đồng, củng cố tinh thần “tương thân, tương ái” của của người dân Việt Nam. Để có thêm nguồn lực hỗ trợ đội ngũ cán bộ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, hy vọng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều cá nhân, tổ chức tham gia đóng góp vào cuộc chiến chống Covid-19 của toàn xã hội.