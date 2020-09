Next Media và Hà Nội FC tổ chức đấu giá vật phẩm ủng hộ chống dịch

Toàn bộ số tiền thu từ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Được biết, các vật phẩm được Next Media và CLB Hà Nội sử dụng trong chương trình đấu giá bao gồm: Áo thi đấu chính thức của Bayern Munich có đầy đủ các chữ ký của cầu thủ và tấm Huy chương vàng Cúp Quốc gia đầu tiên của CLB Hà Nội ở mùa giải 2019. Đây đều là những vật phẩm rất có giá trị bởi CLB Bayern Munich vừa giành được cú ăn 3 lịch sử (Vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Champions League), trong khi đó tấm Huy chương vàng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của CLB Hà Nội.

Về chương trình đấu giá lần này, đại diện của Next Media chia sẻ: “Thấu hiểu những hy sinh vất vả của tập thể y, bác sĩ, nhân viên y tế, Next Media và CLB Hà Nội xin gửi lời cảm ơn đến những “chiến sĩ” trong thời bình và hy vọng nguồn đóng góp này sẽ tiếp thêm động lực trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh. Nếu Bayern Munich và CLB Hà Nội là những Nhà vô địch trên sân cỏ, thì các y, bác sĩ Việt Nam chính là những nhà vô địch trên mặt trận chống dịch phía trước. Thông qua chương trình này, chúng tôi cũng mong muốn với tình cảm và trách nhiệm của mình, các nhà hảo tâm tiếp tục chia sẻ những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng”.

Next Media và CLB Hà Nội là những đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống Covid-19 thời gian qua. Với mong muốn chung tay, góp sức cùng Chính phủ, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của mình trong cuộc chiến chống dịch, Next Media đã tổ chức giải thể thao điện tử "Next Sports PES Cup 2020" nhằm khuyến khích người dân giải trí tại gia và hạn chế đến các địa điểm công cộng. Cũng với tình cảm như trên, phía CLB Hà Nội đã ủng hộ tiền và nhu yếu phẩm cho các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, tập toàn T&T của chủ tịch Đỗ Quang Hiển cũng đã tiếp sức cho chiến dịch bằng việc gửi tặng các thiết bị y tế như hệ thống xét nghiệm Realtime-PCR, đồ bảo hộ y tế, kit xét nghiệm,... tới nhiều địa phương trên cả nước như Hải Dương, Quảng Nam,..

Hiện tại, chương trình đã đang được triển khai từ 7.9.2020 và bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn của cộng động người yêu mến đội bóng Bayern Munich, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, các mạnh thường quân trên cả nước. Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 13.9.2020 và tổ chức trao vật phẩm đấu giá cho người thắng cuộc vào ngày 16.9.2020 trên Sân vận động Hàng Đẫy. Các cá nhân, tổ chức quan tâm đến chương trình có thể tìm hiểu thêm thông tại tại đường link: