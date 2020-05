Ngành điện miền Nam chia sẻ khó khăn với khách hàng

Số tiền nêu trên được hỗ trợ cho khách hàng gồm hộ gia đình, doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở lưu trú, du lịch và cơ sở sử dụng điện khác bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 21 tỉnh, thành phía Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau, không bao gồm TP.HCM).

Nhân viên TTCSKH Điện lực miền Nam giải đáp thắc mắc của khách hàng về chính sách giảm giá điện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Triển khai nhanh việc giảm giá điện

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc EVNSPC, cho biết trong tháng 5.2020, đại diện EVNSPC đã đến làm việc với chính quyền các tỉnh, thành và đơn vị điện lực trực thuộc về tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện chương trình giảm giá điện, miễn tiền điện cho khách hàng theo chỉ đạo của Chính phủ. Đến thời điểm này, EVNSPC đã giảm hơn 1.000 tỉ đồng tiền điện cho người dân, doanh nghiệp.

Mới đây, tại buổi làm việc tại với UBND TP.Cần Thơ, đại diện EVNSPC cho biết dự kiến có khoảng 132 tỉ đồng được giảm cho hơn 354.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Cần Thơ trong 3 tháng 5, 6 và 7.2020. Để chính sách giảm giá điện, miễn tiền điện sớm đến tay người dân và doanh nghiệp, EVNSPC kiến nghị UBND TP.Cần Thơ sớm xác định danh sách cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là lĩnh vực lưu trú, du lịch.

Đại diện Công ty Điện lực Long An cho biết, dự kiến sẽ hỗ trợ giảm tiền điện cho 468.831/481.282 khách hàng (tỷ lệ 97,41%) trong 3 tháng với tổng số tiền hơn 309 tỉ đồng. Làm việc với UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC, cảm ơn chính quyền tỉnh Long An đã hỗ trợ, giúp đỡ ngành điện trong việc đầu tư, xây dựng các dự án về điện trong thời gian qua; đồng thời kiến nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục hỗ trợ ngành điện trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các dự án điện đã được phê duyệt. Về chương trình miễn, giảm giá điện cho khách hàng, ông Hợp đề xuất UBND tỉnh Long An chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng tích cực rà soát, thống kê cơ sở, doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch Covid-19 để ngành điện nhanh chóng hỗ trợ.

Người dân phấn khởi khi giá điện được giảm 10% trong 3 kỳ thanh toán. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Khách hàng phấn khởi

Được ngành điện kịp thời chia sẻ khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, hầu hết khách hàng sử dụng điện đều bày tỏ sự phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ P.8, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) cho biết trong mùa dịch Covid-19 và những tháng nóng gay gắt, gia đình bà xài điện rất nhiều. Trong tháng 3.2020, thanh toán hơn 1,8 triệu đồng tiền điện; tháng 4 hơn 2,2 triệu đồng. “Vừa rồi, Điện lực TP.Vĩnh Long thông báo sẽ giảm 10% tiền điện trong 3 tháng tới, dù số tiền giảm không nhiều, nhưng tôi cảm thấy ngành điện đã có sự quan tâm thực sự với khách hàng”, bà Hà nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (ngụ P.2, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cho cho biết mấy tháng gần đây, tiền điện của gia đình bà dao động từ 1,6 - 2 triệu đồng/tháng. Vừa rồi, nghe Điện lực Mỹ Tho thông báo giảm 10% tiền điện từ bậc 1 đến bậc 4 trong 3 tháng tới đây làm bà thấy mừng. “So với số tiền thanh toán trong các tháng vừa rồi của gia đình tính ra không bao nhiêu nhưng tôi cảm thấy vui vì ngành điện biết chia sẽ khó với người dân, đặc biệt là trong đợt dịch bệnh vừa rồi”, bà Hồng chia sẻ.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Công ty điện lực Bình Thuận dự kiến giảm tiền điện cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 hơn 142 tỉ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu 305 tỉ đồng; Đồng Tháp hơn 137 tỉ đồng; Bình Phước hơn 124 tỉ đồng, Đồng Nai hơn 617 tỉ đồng; Bình Dương hơn 573 tỉ đồng; Tây Ninh hơn 218 tỉ đồng…