Ngày 8.3 nghe phụ nữ kể chuyện chậm... chồng

Phải chi dung nhan em dưới trung bình, nói như cọp nhai đậu phộng, nghề nghiệp bấp bênh mà ế thì cũng được. Đằng này em khá mặn mà, ham đọc sách, thích tình ca, lời lẽ giao tiếp khá thoáng, là chủ vựa mắm lọc ngon có tiếng mà bói không ra “một nửa kia” mới trớ trêu.

“Trớ trêu” là từ tôi dùng để chỉ cho trường hợp nói trên của em. Nhưng em cãi lại, anh nói đúng mà không trúng. Em coi cũng được chớ bộ, không cần mấy anh đạo đức đầy mình trong xóm “giải cứu” đâu. Em mà đi thi hoa hậu… huyện bèo lắm cũng lọt vô top 10. Giờ chậm chồng không lẽ hoảng tới mức chạy đôn chạy đáo, nhắm mắt nhắm mũi lấy đại một ông làm đấng phu quân sao? Xóm mình tính sơ sơ cũng gần chục bà vợ “tiên phong” viết đơn ly hôn cũng bởi ý nghĩ cứ lấy nhau rồi bổ khuyết nhưng bổ khuyết đâu không thấy chỉ thấy bổ nhào.

Em cho rằng phụ nữ hiện đại phải luôn 3 sẵn sàng. Nghe, ai cũng nghĩ về mấy cái “sẵn sàng” cách đây nhiều thập kỷ. Tới chừng nghe em giải thích mới chưng hửng. Thì ra 3 sẵn sàng của em rất mới: Sẵn sàng nhập cuộc, sẵn sàng nằm khóc và sẵn sàng đứng dậy.

Em lý giải: Người đời gọi đời là cuộc đời. Ông Nguyễn Du nói rồi, “Bắt phong trần phải phong trần/Cho thanh cao mới được phần thanh cao”. Mình không “nhập cuộc” mà được à? Phải sẵn sàng nhập cuộc, dù cái cuộc mà mình nhập chẳng biết tròn méo ra sao.

Buồn thì bất cần công việc, sẵn sàng nằm khóc, nhưng phải mở rộng cửa buồng để ba mẹ, em út vô sờ trán, hỏi han, an ủi. Đừng có tự dằn vặt, cũng đừng ngớ ngẩn kiểu như “buồn làm sao buông”. Lý do buồn thì nhiều, phải thật thà “khai báo”. Nếu loanh quanh, có thể bị áp đặt “con này thất thường là do ế chồng” . Khi đó thì nên trả lời một cách ngô nghê, đại khái có biết chồng là gì đâu mà buồn!