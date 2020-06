Ngày hội Gia đình Him Lam Land 2020: Kết nối cư dân, gắn kết tổ ấm

Cụ thể, ngày 28.6, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) phối hợp với BQL các khu căn hộ Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Phú An tổ chức chương trình Ngày hội Gia đình 2020. Ngày hội được tổ chức vào ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh vai trò, ý nghĩa của gia đình đối với mỗi con người.

Thông qua chương trình, Him Lam Land mong muốn trở sẽ thành sợi dây kết nối cộng đồng dân cư lại với nhau, tạo ra một không gian sống vui vẻ, gần gũi và chan hòa yêu thương. Ngoài ra, Him Lam Land cũng mong muốn trở thành cầu nối gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong tổ ấm nhỏ của cư dân ở mỗi khu căn hộ do Him Lam Land quản lý và vận hành.