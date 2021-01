Nghèo tiền bạc, giàu tình thân

Thế nhưng họ vẫn cố gắng hết mình chẳng ngại khó, ngại khổ, cuối cùng chỉ mong được thấy gia đình mình sống một cuộc đời tiện nghi, sung túc, an yên.

Hạnh phúc lớn nhất của những người lao động

Câu chuyện của anh Minh ngụ tại phường Long Phú, tỉnh An Giang, chiếc xe ôm của anh là phương tiện tạo thu nhập chính để lo cho cả gia đình 5 người. Từ cơm áo, tiền học cho con,… mọi chi phí đều trông chờ vào nó nên thu nhập mỗi ngày chẳng là bao. Gia đình không có điều kiện nên không sắm sửa máy móc gì. Mọi việc nhà đều do vợ lo liệu, con gái thương hiểu chuyện nên luôn phụ ba mẹ việc nhà. Có lần anh chạy xe về trễ, thấy con gái lớn vẫn còn đang ngồi giặt quần áo cho cả nhà mà anh rớt nước mắt. Thương con nên anh đã bàn cùng vợ quyết định mua một cái máy giặt để vợ con đỡ nhọc hơn. Tin tưởng lời giới thiệu của người thân, anh quyết định đăng ký hồ sơ vay tại FE CREDIT. Sau đó, nhân viên FE CREDIT đã tư vấn tận tình để đưa ra cho anh một giải pháp tài chính hợp lý nhất, vừa có kinh tế để mua sắm thêm một vài món đồ khác cho gia đình, vừa cân đối được với khả năng trả góp hằng tháng của anh. Cuộc sống gia đình anh từ đó cũng tiện nghi hơn rất nhiều.

Hay vợ chồng chị Ngọc hiện đang làm công nhân nhà máy, ngụ tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mỗi mùa mưa đến, góc nhà ở quê lại bị dột do mái nhà lâu năm hiếm khi được sửa sang. Lo lắng mẹ lớn tuổi ở nhà không an toàn, vợ chồng chị quyết định vay tiền của FE CREDIT sửa lại cái bếp cho mẹ, vừa sạch sẽ lại an toàn, đỡ trơn trượt. Nhân viên tư vấn nhiệt tình, rõ ràng về thủ tục là một trong những lý do giúp vợ chồng chị sớm quyết định sử dụng dịch vụ ở đây. Sau khi vay với lãi suất phù hợp, vợ chồng chị tiết kiệm trả dần nên không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày của anh chị.

Về cuộc sống hiện tại, cả hai gia đình đều rất hạnh phúc với quyết định đúng đắn của mình. Gia đình anh An từ khi sắm máy giặt, vợ con anh bớt được gánh nặng việc nhà. Nhìn thấy nụ cười đúng tuổi của con mà mọi vất vả của anh sau mỗi ngày chạy xe như biến mất. Còn chị Ngọc bây giờ đi làm rất thoải mái, không còn lo lắng mỗi khi có điện thoại ở quê gọi lên. Cái bếp sửa sang dù không quá nhiều nhưng cũng đủ để mẹ chị yên tâm ra vào mỗi khi trời mưa gió.

FE CREDIT vun đầy tình yêu thương

FE CREDIT là điểm tựa, giúp yêu thương thêm đầy

Trong mười năm qua. FE CREDIT luôn gắng cho mình sứ mệnh giúp cho cuộc sống của khách hàng thêm phần tiện nghi, sung túc qua các gói dịch vụ, sản phẩm tài chính phù hợp của mình. Hỗ trợ tài chính kịp thời là cách để tình yêu thương, niềm hạnh phúc không bao giờ tắt ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hơn cả một công ty tài chính cho vay tiêu dùng, FE CREDIT còn là một tổ chức luôn tận tâm thực hiện các hoạt động thiện nguyện thường niên và các hoạt động từ thiện mang tính tức thời để giúp người dân nhanh chóng giải quyết những khó khăn cấp bách. Một trong những hoạt động gây tiếng vang đó là Chuyến xe nghĩa tình, đưa những người lao động xa nhà về quê hương để đón một cái Tết sum vầy cùng gia đình.

FE CREDIT luôn mong muốn trở thành điểm tựa cho cộng đồng, cho những hoàn cảnh khó khăn và họ đang trên chặng đường thực hiện mong muốn ấy. Sự giúp đỡ phù hợp, kịp lúc chính là nguồn động lực giúp những người có hoàn cảnh khó khan thắp tiếp niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc sống.