Người dân Cần Thơ đi tập thể dục, câu cá sau 2 tháng ở nhà phòng dịch

TP.Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 24.9 trên toàn TP, trừ một số phường thuộc 2 quận trung tâm còn nguy cơ cao. Tại các phường trung tâm Q.Ninh Kiều, Cần Thơ như: An Bình, An Phú, An Cư, An Nghiệp và, Thới Bình, người dân đều rất vui mừng ra khỏi nhà đi dạo, hóng gió, tập thể dục...

Biết được khu vực phường nơi ông đang sống được nới giãn cách, ông Ngô Văn Phú (64 tuổi) không giấu được niềm vui sau lớp khẩu trang, bởi hơn 2 tháng ông rất “thèm” cảm giác đi bộ ngắm cảnh, tập thể dục xung quanh bờ hồ Xáng Thổi.

Bờ hồ Xáng Thổi trên đường Huỳnh Cương (P.An Cư) đông đúc người dân đi tập thể dục DUY TÂN

Ai nấy đều mang khẩu trang phòng dịch DUY TÂN Không gian mát mẻ, trong lành khiến nhiều người thích thú DUY TÂN

“Hôm nay trở lại tập thể dục ở bờ hồ ngay lúc hàng bằng lăng nở kín một góc hồ. Khung cảnh đẹp, không khí trong lành, mát mẻ phần nào làm vơi đi sự căng thẳng mấy tháng qua. Hôm nay, đi thể dục mà yêu đời quá, sẵn có đem điện thoại tôi chụp lưu lại vài tấm ảnh hoa", ông Phú nói.

Tương tự, ông Trần Văn Sơn (45 tuổi, ngụ P.An Cư) cho biết: “Hôm nay xuống Chỉ thị 15, cả gia đình cũng tranh thủ đi bộ tập thể dục và ngắm cảnh . Quá nhớ phố phường, bờ hồ quen thuộc vì suốt 2 tháng chỉ vòng vòng trong nhà. Hôm nay thấy vui, thấy thành phố mình đẹp lạ”.

Người dân đi tập thể dục xung quanh bờ hồ với không khí trong lành DUY TÂN Mẹ dắt con nhỏ đi dạo sau nhiều ngày ở yên trong nhà DUY TÂN

Ngoài những người tập thể dục , bờ hồ còn có những người đi câu cá. Họ đi theo từng nhóm bạn, mỗi nhóm từ 2 - 5 người.

Anh Phạm Thiên (34 tuổi, ngụ P.An Cư) không giấu được sự vui mừng: “Lúc nào cũng mong dịch được đẩy lùi để có những buổi vui tươi như thế này. Giờ phường mình được nới giãn cách rồi. Hôm nay đi câu tuy dính có vài con cá tí xíu, nhưng vui, thoải mái tinh thần lắm. Tuy nhiên khi nới giãn cách mình cũng phải thực hiện nghiêm việc phòng dịch, không thể lơ là được”.

Người đàn ông ghi lại vẻ đẹp của hàng bằng lăng tím DUY TÂN Một người đàn ông đứng ngắm nhìn khung cảnh bờ hồ thanh bình sau nhiều tháng ở nhà DUY TÂN Nhiều người quá nhớ cảnh phố phường, ai cũng thấy phấn khích trong ngày đầu nới lỏng DUY TÂN Người cha dắt con gái đạp xe hóng gió DUY TÂN Những "cần thủ" cũng phấn khích không kém trong những ngày đầu được thảnh thơi buông câu DUY TÂN