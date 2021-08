Người dân chạy xe về miền Tây, công an Bình Chánh cấp giấy giới thiệu giúp họ quay lại

Cụ thể, ngày 30.7.2021, tại chốt kiểm soát Bùi Thanh Khiết - Quốc lộ 1 (thị trấn Tân Túc), lực lượng chức năng phát hiện khoảng 30 xe máy với 38 người di chuyển theo hướng từ Bình Tân về tỉnh Long An. Cùng thời điểm này, tại chốt Quốc lộ 1 - Hưng Nhơn (xã Tân Kiên), 2 nhóm với 19 người đang di chuyển trên 9 xe máy cũng đang hướng từ quận Bình Tân về tỉnh Long An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm người đi đường này là những người lao động từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người bị mất việc, không đủ chi phí trang trải cuộc sống nên có mong muốn về quê.

Sau khi nghe lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích và yêu cầu quay về nơi cư trú nhằm chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16, những nhóm công nhân, người lao động này đã chủ động quay về lại nơi cư trú. Công an huyện Bình Chánh đã hỗ trợ nước suối, cấp giấy giới thiệu để họ có thể thuận tiện qua các chốt về lại nơi cư trú cũ.

Các trường hợp có nhu cầu về quê để tránh dịch cần liên hệ, đăng ký với chính quyền địa phương để được hướng dẫn Ảnh: Công an huyện Bình Chánh cung cấp

Chiều cùng ngày, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục phát hiện một nhóm khoảng 30 người di chuyển trên 15 xe gắn máy hướng từ quận Bình Tân về tỉnh Long An. Mặc dù lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát tại Quốc lộ 1 - Hưng Nhơn đã tuyên truyền nhắc nhở nhưng một số người vẫn không chấp hành mà cố tình chạy qua chốt. Công an huyện đã phối hợp lực lượng chức năng tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người” được quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ”, mỗi trường hợp bị phạt 15 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27.7.2021, Công an huyện Bình Chánh đã tham mưu Công an TP phối hợp Công an tỉnh Long An đưa hơn 300 người dân về quê an toàn khi họ bị kẹt lại ở địa bàn giáp ranh giữa huyện Bình Chánh và huyện Bến Lức (tỉnh Long An).

Theo Công an huyện Bình Chánh, hiện nay, số người dân mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tăng cao, họ không thể về quê nhưng nếu ở lại thì không đủ chi phí để trang trải cuộc sống. Trước tình hình này, huyện đã rà soát những người dân là công nhân, người lao động trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Bình Chánh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, không tự ý, tự phát tổ chức thành các đoàn di chuyển về các tỉnh dẫn đến nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

Các trường hợp có nhu cầu về quê để tránh dịch cần liên hệ, đăng ký với chính quyền địa phương để được hướng dẫn và thực hiện việc tổ chức về quê có tập trung, trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.