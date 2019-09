Người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới , 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Mưa lớn,cộng với Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ từ sáng sớm nay (3.9) với lưu lượng xả 1.200 m3/s, khiến nhiều xã ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị nước lũ chia cắt.