Người dân Nghệ An góp gần 300 tấn nông sản hỗ trợ TP.HCM

Chiều 16.7, thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận gần 300 tấn nhu yếu phẩm trị giá khoảng 6,9 tỉ đồng của người dân Nghệ An đóng góp ủng hộ người dân TP.HCM

Số nhu yếu phẩn này đã được hàng trăm chuyến xe tải từ các huyện, thị ở Nghệ An chở đến tập kết tại cảng Cửa Lò vào sáng nay, 16.7.

Các loại nông sản quê gồm: gạo, rau, củ, quả, măng khô, lạc, cá khô, cà muối, măng muối, trứng... do người dân Nghệ An tự làm trong những ngày qua để chia sẻ với đồng bào TP.HCM đang gặp khó khăn do dịch Covid-19