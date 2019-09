Người đàn ông bị 'tố' sàm sỡ cô gái, đánh cư dân chung cư: Lại bị phạt 200 ngàn?

Biểu hiện say xỉn và sàm sỡ

Ông Nguyễn Trần Dũng, đại diện Ban Quản trị (BQT) chung cư Mipec Riverside, cho biết sự việc xảy ra tối tối 2.9. Theo lời ông Dũng, người đàn ông khoảng 40 tuổi, xuống tầng hầm B2 trong tình trạng say xỉn, người nồng nặc mùi rượu. Khi biết nhầm tầng và trở lại thang máy thì gặp chị L.H.M (28 tuổi, ngụ tầng 34) và đã có hành vi sờ vào đùi, vùng kín ,... của chị M. Vị đại diện BQT cho biết khi bị sàm sỡ nạn nhân hét lên và đúng lúc có 2 phụ nữ khác chạy tới can thiệp thì người này đấm thẳng vào mặt một cô rồi có những lời lẽ thô tục với cả 3 phụ nữ.

Người đàn ông (ảnh nhỏ) có hành vi sàm sỡ, hành hung cư dân tại tầng hầm B2, chung cư Mipec Riverside Ảnh: N.Đ

Tiếp đó, một nam cư dân đến can thiệp cũng bị người này hành hung. “Khi đi lên sảnh tầng 1, người đàn ông này liên tục chửi bới mọi người và tiếp tục lao vào đánh cư dân . Lúc tôi và lực lượng bảo vệ có mặt, người này còn chỉ thẳng mặt và lăng mạ tôi”, ông Dũng bức xúc kể lại.

Theo anh Đông, một cư dân chứng kiến sự việc, khi anh về đến sảnh thấy lộn xộn nên lại xem chuyện gì. Khi thấy người đàn ông kể trên trong tình trạng say xỉn, liên tục to tiếng chửi bới cư dân, anh đã vào can ngăn. “Tôi khuyên đi về nghỉ và giải quyết sự việc sau nhưng anh ta không chịu, vẫn chửi bới và lao vào đấm trượt tôi. Sau một lúc gây rối, anh ấy bị khống chế vào phòng bảo vệ”, anh Đông nói.

Gã say xỉn sàm sỡ, đấm phụ nữ trong hầm xe chung cư Mipec gây phẫn nộ Sau khi lực lượng bảo vệ khống chế, bàn giao người này lên Công an P.Ngọc Lâm, gần 50 cư dân đã kéo nhau đến phường để chắc chắn cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm, đúng pháp luật . “Quan điểm của BQT, cư dân và bị hại là kiên quyết làm rõ đến cùng để xử lý, đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng cho cư dân cũng như đóng góp giữ gìn trật tự xã hội”, ông Dũng thông tin. Nỗi lo lại phạt 200.000 đồng? Đã 2 ngày nhưng nạn nhân - chị L.H.M vẫn vô cùng bức xúc: thời điểm xảy ra sự việc chị vừa để xe ở tầng B2, tòa B chung cư và trở lên nhà thì người lạ mặt đi từ phía sau sờ soạng vào bụng và phần dưới của mình. “Tôi hoảng sợ la hét thì được hai mẹ con cùng chung cư tới giúp đỡ. Khi tôi rút điện thoại ra quay thì người đàn ông này đấm vào mặt chị gái kia. Sau đó tôi gọi bảo vệ và mọi người tới giúp thì người đàn ông tiếp tục đấm vào mặt một nam cư dân khác của chung cư”, nạn nhân kể.

Theo một đại diện BQT, người đàn ông này lên nhà một cư dân tại tầng 14 chơi. Sau khi xảy ra sự việc, chủ nhà có xuống để dàn xếp, tuy nhiên các nạn nhân cương quyết không đồng ý, yêu cầu đưa tới công an.

Hành vi này không chỉ khiến cư dân chung cư phẫn nộ mà cả cư dân mạng cũng rất bức xúc. Độc giả cauvongxanh nhấn mạnh: xin đừng đổ lỗi do say xỉn rồi làm bậy. Nhiều cư dân mạng bức xúc đề nghị: mong cơ quan chức năng đừng dựa vào những điều luật cứng nhắc rồi xử phạt vi phạm hành chính với mức bèo bọt 200.000 đồng thì không có tác dụng mà còn gây bức xúc dư luận.

Trả lời Thanh Niên, đại diện Công an Q.Long Biên cho biết, khi đưa người đàn ông đến trụ sở, người này vẫn trong tình trạng say xỉn. Đơn vị đã phải đợi người này tỉnh táo mới có thể làm việc. Khi phóng viên xác minh danh tính và lời khai hành vi của người này thì bị từ chối cung cấp với lý do phải xin ý kiến, chỉ đạo từ cấp trên. Vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin trên Thanh Niên Online.