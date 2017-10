Người mẹ tên Denise Robinson cho biết không đại diện nào của đơn vị trên liên lạc để nói cho bà về việc cắt tóc của đứa con gái 7 tuổi, tên Tru. Trong khi đó, đơn vị này khẳng định họ cắt tóc của Tru vì lý do vệ sinh.



Denise cho biết, trước khi bị cắt trụi, tóc con gái bà rất dài. "Tôi buồn lắm và rất giận vì tôi có cảm giác con gái mình bị xâm phạm", Denise nói.Trước đó, Tru được bố mẹ gửi đến Little Heroes Group Home (ở Dracut, Massachusetts) bởi cô bé gặp phải vấn đề cảm xúc khá nghiêm trọng."Không có bất kỳ lý do "giữ vệ sinh chung" nào để cạo sạch mái tóc của con gái tôi cả. Đầu con tôi làm gì có chấy cơ chứ", Denise giận dữ cho biết.Luật sư của Denise là Richard Kendall nói với CBS Boston rằng những tình nguyện viên tại Little Heroes Group Home trong lúc cắt tóc cho Tru đã nói ra những lời phân biệt chủng tộc và bảo rằng tóc cô bé sẽ mọc thẳng. "Tôi thấy thật ghê sợ với điều đó", Kendall nói, theo Daily Mail.Little Heroes Group Home viết trong thông cáo báo chí mới đây: "Những quyết định liên quan đến đầu tóc dựa vào nhiều yếu tố, bao gồm vấn đề vệ sinh. Vụ việc đang được xem xét làm rõ, nếu cần thiết sẽ có những động thái phù hợp".