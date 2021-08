Người mẹ từng bị chồng thiêu sống tất tả đưa hai con về quê tránh dịch Covid-19

Trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 hai chiến sĩ công an P.Xuân Tảo (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã kịp thời giúp đỡ sản phụ đi sinh an toàn. Khi mẹ tròn con vuông, gia đình nói sẽ đặt tên bé là Công An để tỏ lòng biết ơn ân nhân.