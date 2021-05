Người người méo mặt vì bọ cánh cứng 'tấn công', ăn trụi lá cây trồng

Khoảng vài năm trở lại đây, cứ đến đầu mùa mưa, nhiều nông dân tại H.Hớn Quản, tỉnh Bình Phước lại phải đối mặt với tình trạng bọ cánh cứng tấn công, phá hoại cây trồng, nhưng không năm nào lại nhiều như năm nay.

Chạy dọc một số vườn rẫy của người dân các xã Đồng Nơ, Tân Hiệp (H.Hớn Quản) không khó để nhìn thấy các vườn điều, xoài, mít trụi sạch lá, chỉ còn cành và trái trơ trọi trên cây.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân do những con bọ cánh cứng (dân địa phương gọi là bọ xòe) tấn công, ăn sạch từ lá non, lá già đến mầm non, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

Lá già, lá non, cả những búp non bọ cánh cứng cũng tấn công và ăn sạch ẢNH: H.G

Vườn xoài rộng gần 7 ha của chị Phạm Thị Huyền Trang (ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ) nhiều ngày qua bị bọ cánh cứng tấn công, nhiều cây có đến hàng trăm con. Do xoài đang vào vụ thu hoạch nên chị Trang không sử dụng thuốc trừ sâu mà sử dụng bóng đèn thu hút bọ rơi vào các chậu nước đặt bên dưới.

Ước tính mỗi ngày, chị Trang gom cả bao bọ cánh cứng cả vài chục kg đem đi chôn. “Bọ cánh cứng quá nhiều, diệt không xuể, chắc chỉ vài tuần nữa là toàn bộ vườn xoài sẽ bị bọ ăn hết lá. Mùa sau năng suất chắc chắn sẽ giảm đi vì bọ cánh cứng phá hoại”, chị Trang chia sẻ.

Ông Công "bất lực" khi năm nay bọ cánh cứng tàn phá khiến cả vườn cây bị trơ trụi, ảnh hưởng cả đến mùa vụ sau nếu không có cách xử lý triệt để ẢNH: H.G

Tương tự, hộ ông Nguyễn Hữu Công (ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ) có khoảng 3 sào trồng xoài và điều. Mọi năm, ông Công còn thu được vài tạ điều và xoài nhưng năm nay toàn bộ khu vườn bị bọ cánh cứng “tấn công” ăn trụi lá, xoài rụng trái, điều lép hạt, năng suất thiệt hại giảm gần như 90% so với năm trước.

Bọ cánh cứng không cắn người, nhưng khi bị đạp chết sẽ tiết ra nước, gây mùi hôi khó chịu ẢNH: H.G

“Chiều khoảng 5 đến 6 giờ, bọ bay nhiều mà ngỡ như mưa giông tới, đến sáng ra quét gom lại được cả mấy xô lá”, ông Công kể lại.

Khi phát hiện số lượng bọ cánh cứng ngày càng nhiều, ông Công đã mua thuốc bảo vệ thực vật về phun nhưng chỉ vài ngày sau đàn bọ lại xuất hiện tàn phá cây trồng. Theo ông Công, cây bị ăn trụi lá không chỉ làm giảm năng suất mà còn khiến cây bị suy yếu, năng suất mùa sau giảm, thậm chí làm chết cây. Ông mong muốn các ngành chức năng nghiên cứu biện pháp phòng trừ loài bọ cánh cứng này, bảo vệ cây trồng cho người dân.

Bà Phương Thị Đào, cùng ngụ xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản cho biết loài bọ này xuất hiện khoảng 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên năm nay số lượng bọ xuất hiện dày đặc hơn, nhiều hộ dân bị bọ này ăn trụi cả vườn cây đang vào vụ thu hoạch gây thiệt hại nặng nề.

Theo bà Đào, bọ cánh cứng thường xuất hiện vào đầu mùa mưa. Khi trời nhá nhem tối, từng đàn bọ từ vườn, rẫy xung quanh đồng loạt hướng theo ánh đèn bay vào nhà dân. Hàng trăm, hàng ngàn con hợp thành đàn đập vào mái tôn đập bộp bộp liên hồi. Mặc dù bọ không cắn nhưng khi đạp chết thì xác bọ xì nước, gây mùi hôi. Do xịt thuốc cũng không hết, người dân đành tắt đèn, đóng kín cửa nhà, mở các đèn ở xa để thu hút bọ bay tới, không để chúng bay vào nhà.

Cứ chập tối là hàng đàn bọ cánh cứng không chỉ "tấn công" cây trồng mà còn "tấn công" nhà dân khi chúng đi theo hướng có ánh sáng khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng ẢNH: H.G

Liên quan vấn đề này, ông Trần Hải Hà, Trưởng Phòng NN-PTNT H.Hớn Quản cho biết hiện có nhiều xã trên địa bàn huyện bị loài bọ cánh cứng này tấn công. Phòng cũng đang cho người thống kê diện tích, mức độ thiệt hại của các hộ dân.

Cũng theo ông Hà, loài bọ này rất khó tiêu diệt, không dễ dàng phun xịt như các loại côn trùng thông thường.

Bà Đặng Thị Kim Tuyến, Chủ tịch Hội nông dân H.Hớn Quản, cho biết tình trạng này đã xảy ra trong khoảng 3 năm nay trên địa bàn nhiều xã, tuy nhiên năm nay là nhiều nhất đặc biệt là xã Đồng Nơ và xã Tân Hiệp.

“Hiện Hội nông dân huyện cũng đã có đề nghị sẽ cùng phối hợp với Trạm bảo vệ thực vật huyện sau khi khảo sát, thống kê thực tế các hộ dân sẽ tổ chức mở lớp tập huấn về chăm sóc các loại cây trồng đối với tình trạng bị bọ cánh cứng phá hoại và cách diệt trừ bọ cánh cứng hiệu quả để bà con nông dân có thể chủ động chăm sóc và xử lý hiệu quả việc bọ cánh cứng tấn công cây trồng.