Người Sài Gòn chỉ hưởng cái lạnh sáng sớm 1-2 ngày nữa, nắng nóng sẽ trở lại

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, những ngày vừa qua, áp cao lạnh lục địa hoạt động mạnh, mang theo nền nhiệt thấp từ phía bắc, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh thành miền Bắc, nhiệt độ xuống 17-18oC.

Khối không khí lạnh này khuếch tán xuống phía nam, làm cho nền nhiệt các tỉnh Nam Bộ cũng giảm. Đêm hôm qua, sáng sớm hôm nay nhiệt độ các tỉnh miền đông phổ biến là 20oC ở Phước Long (Bình Phước), 19.4oC ở Long Khánh (Đồng Nai), 20.7oC ở Sở Sao (Bình Dương).

Đ.N.T Buổi sáng Sài Gòn trời trở lạnh, khiến nhiều người phải ăn mặc kín đáo hơn

Riêng tại khu vực Q.Tân Bình (TP.HCM), nhiệt độ là 23.2oC, khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất là 22oC.

Một nguyên nhân kết hợp đó là do ảnh hưởng rìa xa áp cao lạnh lục địa ở phía bắc tăng cường, trong khi Nam Bộ ở trên tầng cao trường phân kỳ khống chế, bầu trời về đêm, sáng sớm ít mây. Đây là điều kiện thuận lợi để mặt đất nhanh mất nhiệt, do đó nhiệt độ giảm.

Cũng theo ông Quyết, mùa mưa tại TP.HCM và phần lớn các tỉnh thành Nam Bộ đã kết thúc, bước sang mùa khô. Năm nay mùa mưa khu vực này kết thúc như vậy là sớm hơn so với trung bình nhiều năm - khoảng nửa cuối tháng 11.

Theo ông Quyết cho biết nhiệt độ thấp tại TP.HCM như sáng nay chỉ duy trì 1-2 ngày tới, khi khối không khí lạnh suy yếu thì nền nhiệt tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ tăng nhẹ trở lại, thấp nhất ban đêm khoảng 24 - 26oC.

Từ nay tới cuối năm và 3 tháng đầu 2019, dự báo khu vực sẽ ít mưa, nền nhiệt chung sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0.2 - 0.4oC, sẽ xuất hiện một số đợt nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ngày 35 - 37oC, thậm chí 38oC. Nông dân cần đề phòng những cơn mưa trái mùa có lượng 50 - 70 mm gây thiệt hại hoa màu.