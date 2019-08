Người Sài Gòn mua cá tầm ủng hộ bè cá bị lũ cuốn trôi cả chục tỉ đồng

Trong 2 ngày qua, nhiều trang mạng xã hội đang tải hình ảnh với lời kêu gọi cộng đồng chung tay mua cá tầm giá rẻ bị chết do trận mưa lũ vừa xảy ra tại Lâm Đồng.

Theo nhiều trang mạng chia sẻ: “Hiện tại vựa cá tầm do đợt lũ ở Lâm Đồng gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng, đang được chuyển lên bán ở đường Trường Chinh khúc cổng chào gần Pandora. Ai có nhu cầu ghé ủng hộ chớ thiệt hại lớn tội quá, giá 100.000 đồng /kg”.

Sau đó thông điệp này được chia sẻ rộng rãi hơn và nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng.

Ghi nhận vào sáng 11.8, có rất đông người đi trên đường Trường Chinh ghé vào mua cá ủng hộ người người bán cá tầm. Tại điểm bán có treo tấm biển với nội dung: “Ủng hộ trang trại cá tầm Lâm Đồng bị lũ lụt”. Nơi bán cá được chia ra 2 điểm đối diện nhau tại đường Trường Chinh (Q.Tân Bình). Mỗi người đến mua từ khoảng 1-2 kg cá hoặc có người mua hàng chục kg bởi vì giá cá khá rẻ so với thị trường.

Theo người bán tại đây, số cá tầm được chuyển từ Lâm Đồng xuống để bán

Giá cá trung bình ở đây là 100.000 đồng /kg

Trao đổi với chúng tôi, một người bán cho biết đây là cá từ trại cá tầm Trường Toàn ở Lâm Đồng đưa xuống. Do đợt lũ vừa qua, trang trại chịu thiệt hại nặng. Số cá còn lại được vận chuyển xuống Sài Gòn để bán. Số cá này còn sót lại và được vớt lên sau trận lũ vừa qua. Ước tính số lượng mang xuống đây vào khoảng 20 tấn cá và được bán từ hôm qua cho đến nay. Số cá này còn sót lại và được vớt lên sau trận lũ vừa qua.

Thanh Niên cũng cố gắng kết nối anh Nguyễn Văn Toản, chủ trang trại cá tầm này để hỏi thăm tình hình nhưng vẫn chưa liên lạc được.

Chị Ngô Thị Thảo (25 tuổi) cho biết, chị đã đọc được thông tin trên mạng mới đến mua ủng hộ. Cá tầm mua tại trang trại có giá từ 240.000 - 300.000 đồng/kg. Nhưng tại đây, cá được bán với giá 100.000 đồng/kg khiến nhiều người bất ngờ.

“Tôi từng ăn loại cá này trong nhà hàng, họ bán với giá 400 – 500 ngàn/kg. Ở đây bán 100 ngàn/kg là quá rẻ”, chị Thảo nói thêm.

Còn anh Nguyễn Văn Nguyên (30 tuổi) cho biết: “Cá này ăn rất ngon, tôi ăn nhiều lần rồi thấy bán rẻ nên chạy ra đây mua. Tôi thấy bà con ra mua nhiều, không ra nhanh là hết cá. Tôi mua gần 10kg, vừa ăn vừa tặng cho người thân”.

Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng chỉ đi ngang qua và thấy điểm bán cá với giá rẻ nên mới vào mua chứ hoàn toàn không biết là cá chết ở Lâm Đồng sau đợt lũ vừa qua.

Một tài khoản có tên Tấn Mạnh bình luận: “Lúc chiều đi ngang Cộng Hòa thấy mọi người đứng quá trời cá to đùng tưởng cá gì mà sao mọi người là mua về ăn hoá ra là cá tầm”.

Còn tài khoản Nguyễn Hữu Hiệp nói: “Tôi rất nể những con người không ngại khó khăn không ngại thất bại dám nghĩ dám làm. Đổ cả tiền tỉ vào đầu tư làm ăn nhưng chẳng may thiên tai nên phải chịu. Thuyền lớn thì sóng to. Nhưng không liều thì làm sao mà giàu được. Người ta cũng chỉ là chẳng may thôi. Ai có lòng thì ủng hộ. Vừa đượcc cá ngon vừa được lòng thảo. Cái hạn nó đến bất ngờ quá. Thương cho cả một vùng bão lũ”.