Người Tây Đô ở nhà phòng dịch Covid-19, đường phố vắng chưa từng thấy

Chùa Ông tọa lạc tại P.Tân An, Q.Ninh Kiều là một di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp Quốc gia. Chùa do người Hoa xây dựng giữa khu phố thị đông đúc, là điểm du lịch tâm linh rất nổi tiếng nên được nhiều người đến chiêm bái. Nhưng hiện cũng trong tình trạng cửa đóng then cài