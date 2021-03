Người trẻ mê mẩn ẩm thực Hồng Kông giữa lòng Sài Gòn

Đặc trưng ẩm thực người Hồng Kông ở khu Chợ Lớn (TP.HCM) có nét khác biệt với ẩm thực Hồng Kông chính gốc cũng như món ăn người Việt ở đặc điểm giao thoa văn hóa. Chợ Lớn là nơi ở của nhiều tộc người Hoa khác nhau, trong đó có ẩm thực Quảng Đông của người Hồng Kông.

Theo chiều dài lịch sử phát triển và chung sống cùng người Kinh, người Chăm, người Chà Và, người Pháp và chính các tộc Hoa với nhau; nguồn nguyên liệu và gia vị địa phương làm ẩm thực Chợ Lớn trở nên đa dạng, biến đổi và địa phương hóa so với món ăn gốc của các tộc người Hoa.

Đặng Quốc Trường, 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một con hẻm người Hoa ở quận 6 vùng Chợ Lớn, hiện đang làm trong ngành ẩm thực với nhà hàng An Duyên Chợ Lớn và nhà hàng chay Bếp Xanh An Duyên lý giải: “Chính sự phát triển, biến đổi và sự khéo léo trong cách kết hợp các loại nguyên liệu địa phương, phương pháp chế biến trong các món ăn Hồng Kông ở Chợ Lớn đã tạo cảm hứng lớn đối với nhiều người trẻ”.

Không gian đậm chất Hồng Kông bên trong tiệm cơm nước An Duyên

Trường giữ lại và phổ biến các món ăn gia đình thường nhật kiểu Hồng Kông trong bối cảnh người người nhà nhà chỉ biết đến điểm tâm Hồng Kông vừa. Đây vừa là khó khăn, vừa là niềm vui thú bởi khi thực khách được trải nghiệm những món ăn hằng ngày thế này, cảm giác gần gũi, thân quen sẽ là sợi dây giữ chân thực khách, vì đây hẳn là những món ngon mà họ có thể đến và thưởng thức hằng ngày, từ bữa trưa, đến bữa tối.

“An Duyên góp lại những món ngon phổ biến một thời ở Chợ Lớn khi nhắc tới ai cũng biết và thèm như: Cật tái gừng, Thú linh chiên giòn, Trứng chưng tam sắc, Hàu cuộn chiên giòn, Sườn xào tàu xì, Thịt chưng cá mặn, Gà hấp muối, Tôm kim sa, Cá chẽm tay cầm…”, Trường kể.

Các món ăn thường nhật kiểu Hồng Kông tại Chợ Lớn

Trong khi đó, một nhóm bạn trẻ 9X khác cũng lập nên Chinatown Saigon Café - một cơ sở riêng theo mô hình tiệm cà phê và quán ăn địa phương. Quán còn có cái tên khác là “hiệu ký thác nỗi buồn”. Nơi đây sẽ giúp những vị khách nhất là 8X và 9X hồi tưởng về Hong Kong những năm 90.

Những cửa hiệu Hồng Kông thường xuất hiện trong các thước phim của đạo diễn Vương Gia Vệ chính là cảm hứng hình thành nên Chinatown Saigon Cafe. Những mảng màu đèn trầm buồn, khói thuốc bảng lảng, hay những bản nhạc Hong Kong xưa cũ. Tất cả tạo nên một dư vị khó quên cho khách đến đây.

Quán ăn đậm chất Hồng Kông đầu tiên ở Sài Gòn

Bước vào “hiệu ký thác nỗi buồn”, những vị khách sẽ được bước vào chuyến tàu kí ức, trở về Hồng Kông những năm 90 thông qua những chất liệu cũ kỹ nhưng không kém phần sáng tạo. Nội thất đơn giản với những tấm gương chạy sát tường, chiếc đèn bàn, chiếc radio, dãy đèn led đủ màu… sẽ khiến thực khách có cảm giác như đang chìm đắm trong một bộ phim TVB thời bé.

La Anh Phương, 26 tuổi, đại diện quán chia sẻ, mỗi ngày Chinatown Saigon thu hút từ 200 - 300 lượt khách và đông hơn vào dịp cuối tuần. Quán cũng mở 24/7 để các bạn trẻ cảm nhận được phần nào nhịp sống Hồng Kông trọn vẹn trong một ngày. Từ 19 giờ hàng ngày trở về khuya là thời điểm quán nhộn nhịp, đông khách ghé thăm nhất.

Há cảo tôm thịt, bánh bao, mì xá xíu, chả ram, trà sữa phô mai... là những món ăn Hồng Kông được giới trẻ yêu thích

Baoz cũng là nhà hàng Hồng Kông nổi tiếng tại Sài Gòn, với 2 chi nhánh siêu lớn tại Q.5, TP.HCM. Mỗi tối, Baoz thu hút hàng nghìn thực khách ghé đến thưởng thức các món Hồng Kông, với hương vị thơm ngon, chuẩn vị và hoàn toàn khác biết. Nếu ai từng đến Baoz dùng bữa thì chắc chắn không thể quên các món Há cảo sò điệp, xíu mại gạch cua, bánh bao xá xíu nướng, chân gà tàu xì, bánh bao kim sa, bánh cuốn tôm tươi, bánh xếp tôm chiên hay vịt quay nổi tiếng…

Những quán ăn như An Duyên Chợ Lớn, Chinatown Saigon Cafe, nhà hàng BaoZ và vô vàn món ngon khác sẽ góp mặt trong chương trình “Làm Tí Hồng Kông” do Tổng cục Du lịch Hồng Kông phối hợp với Now tổ chức. Sự kiện sẽ có hàng ngàn mã giảm giá để dành tặng cho tín đồ mê ẩm thực. Thông qua chiến dịch này, Hồng Kông muốn mang một phần văn hoá đến gần hơn với du khách Việt, đồng thời gửi lời tri ân đến những người luôn yêu mến địa điểm này.

Trải nghiệm “Làm Tí Hồng Kông" với ưu đãi mã giảm giá 25k khi đặt món trên ứng dụng Now

Đặt câu hỏi với những người trẻ đam mê ẩm thực Hồng Kông: “Nếu được giới thiệu, bạn sẽ giới thiệu món ăn gì để quảng bá văn hóa ẩm thực Hồng Kông tới giới trẻ nói riêng và thực khách Việt nói chung?” Ông chủ tiệm An Duyên nhanh nhẹn đáp: “Thịt chưng cá mặn của người Hong Kong cũng là món ăn thân thuộc luôn hiện diện trên mâm cơm nhà Chợ Lớn, trở thành kỉ niệm gợi về bữa cơm xưa”. 9X lý giải: “Sở dĩ em chọn Thịt chưng cá mặn gắn liền với ký ức tuổi thơ không chỉ riêng em mà em tin rằng là của cả những người con Chợ Lớn”.

Cách chế biến tuy đơn giản nhưng cũng đòi hỏi những bước khéo léo nhất định, cá mặn phải chọn loại ngon, muối và phơi nắng vừa đủ độ để thịt cá vẫn còn mềm, ẩm nhưng vẫn có mùi đặc trưng. Sau khi sơ chế, cá mặn được tán nhuyễn cùng thịt bằm, rượu, dầu mè, xì dầu và gừng rồi đem đi hấp ở lửa vừa. Món ăn tuy không được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người Việt, nhưng là món nuôi lớn không biết bao nhiêu thế hệ người Hoa”.