Nhặt được hơn 71 triệu đồng, 3 người dân trả lại cho người mất

Ngày 16.10, Công an xã Lộc Thái (H.Lộc Ninh, Bình Phước ) cho biết đã tổ chức trao trả số tiền 71 triệu 700 ngàn đồng cho anh Anh Lê Hồng Phong (H. Lộc Ninh). Đây là số tiền 3 người dân trên địa bàn đã nhặt được trên đường khi đang lưu thông trên quốc lộ 13

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 12.10, khi bà Trần Thị Thanh Phượng, Mai Thị Thu Vân và ông Nguyễn Văn Trinh (cùng ngụ Bình Phước) đang điều khiển xe môtô trên đoạn đường quốc lộ 13 thuộc ấp 7, xã Lộc Thái, H.Lộc Ninh, hướng từ xã Lộc Thái đến xã Lộc Hưng.

Đến khu vực gần chùa Giác Ngạn thì phát hiện một thanh niên chạy xe máy theo hướng cùng chiều đánh rơi một cọc tiền. Nhiều người gọi to nhưng thanh niên điều khiển xe chạy nhanh nên không đuổi kịp. Sau đó, cả 3 nhặt tiền rơi trên đất lại đếm với số tiền 71 triệu 700 ngàn đồng và trình báo cho công an xã Lộc Thái.

Lực lượng Công an xã Lộc Thái và những người nhặt được số tiền đã cùng thông báo để tìm lại chủ nhân của số tiền. Anh Lê Hồng Phong đã trực tiếp liên hệ với Công an xã. Sauk hi xác minh, anh Phong đúng chủ nhân của số tiền trên, Công an xã đã tổ chức trao trả số tiền cho anh Phong với sự có mặt của những người dân đã nhặt được.