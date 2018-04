Nhiều tour du lịch dịp lễ 30.4 đã kín chỗ

Tour đắt vẫn đi

Sau khi có thông báo nghỉ 4 ngày dịp lễ 30.4 và 1.5, chị Ngọc Lan (nhà ở phố Minh Khai, Hà Nội) lên kế hoạch đặt tour cho cả gia đình đi Phượng Hoàng Cổ Trấn (Trung Quốc). Tham khảo giá cả tại nhiều công ty, chị Lan chọn một công ty uy tín với giá 17 triệu đồng/người cho tour 6 ngày. “Tour này đang khá "hot", năm ngoái tôi đã lỡ hẹn với cả nhà đến Phượng Hoàng Cổ Trấn rồi. Năm nay, so với ngày thường, giá trong dịp 30.4 đắt hơn 3 triệu đồng. Do mình còn phải đi làm, các cháu nhỏ thi cuối kỳ nên không thể bố trí lịch vào dịp khác, dù đắt gia đình tôi vẫn đặt tour đi”, chị Lan chia sẻ.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, cuối tuần qua, anh Hoàng Thành, nhân viên văn phòng làm việc tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cùng các đồng nghiệp đến Hội chợ Du lịch quốc tế 2018 xếp hàng từ sáng sớm “săn” tour giá rẻ đi du lịch dịp 30.4. Tuy nhiên, cả buổi sáng săn tại hội chợ, anh Thành vẫn phải ra về “tay trắng”.

Anh Hoàng Thành lý giải: “Tour rẻ thì có rất nhiều, nhưng toàn chỗ mình đã đi rồi. Tour mình muốn đi dịp 30.4 lại không rẻ. Chẳng hạn như tour Đài Loan 5 ngày, 4 đêm giá 30.4 là 15 triệu, còn giá khuyến mại đi vào ngày thường dịp hè chỉ hơn 10 triệu”.

Mặc dù không có khuyến mại, giá tour cao hơn ngày thường từ 1-3 triệu đồng, song tour 30.4 - 1.5 vẫn rất đắt khách. Đến thời điểm này, những tour khởi hành dịp 30.4 hầu hết các công ty đã bán hết trên 70 - 80 %.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc Công ty du lịch Hanoi Redtour, cho biết công ty đã bán trên 80% chỗ. Nhiều tour đã khóa sổ, chỉ còn một vài tour nhận khách lẻ từ 1-2 chỗ. Lý giải việc tour 30.4 giá cao hơn so với ngày thường, ông Hoan cho hay: “Do các hãng hàng không không áp dụng vé khuyến mại thời điểm nghỉ lễ, nên giá tour đợt này không có nhiều khuyến mại so với ngày thường. Một số tuyến khu vực Đông Nam Á, Đài Loan… giá tour còn tăng 50 USD (khoảng hơn 1 triệu đồng). Nhìn chung, năm nay giá tour 30.4 thấp hơn so với mọi năm, chứ không thể thấp hơn ngày thường, vì đó là dịp cao điểm nhu cầu dịch vụ tăng cao”.

Theo đại diện Công ty du lịch Vietrantour, năm nay lịch nghỉ lễ được công bố sớm, tạo điều kiện rất thuận lợi cho những khách hàng muốn đặt tour trong dịp 30.4. Các suất tour quốc tế 4 - 7 ngày khởi hành liên tục từ 25 - 30.4. “Đến thời điểm này, chúng tôi đã ghi nhận có khoảng 70% số tour khách hàng đã đặt kín trong dịp 30.4. Đáng chú ý, một số điểm đến hút khách như Phượng Hoàng Cổ Trấn đã không nhận khách từ cuối tháng 3”, vị này cho biết.

Theo các công ty du lịch, khách hàng đặt tour kỳ nghỉ lễ khá đa dạng từ khách lẻ ghép đoàn, các gia đình, nhóm bạn bè, cho đến các công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch tập thể... Đa số các tour khởi hành từ 28.4 -1.5. Những điểm đến dự kiến hút khách trong dịp nghỉ lễ này gồm những tour mới như: Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang; Thành Đô - Mâu Ni Câu - Tùng Bình Câu (Trung Quốc); Bangkok - Đảo Koh Samet (Thái Lan)… hay các tour xa như Bhutan; Israel, Iran; Cuba, Na Uy - Thụy Điển - Đan Mạch…

Đi tour sớm để tiết kiệm chi phí

Để tiết kiệm chi phí cho du khách, một giải pháp được Công ty du lịch Vietrantour đưa ra là đi du lịch vào thời điểm tháng 4, 5, khởi hành ngay trước hoặc sau dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Vietrantour, cho hay: “Tại Việt Nam, giá vé máy bay vào thời điểm trước hoặc sau nghỉ lễ rẻ hơn rất nhiều so với vé máy bay trong thời gian nghỉ lễ. Chính vì thế, từ trước 3 tháng, Vietrantour đã lên kế hoạch đặt vé máy bay số lượng lớn với các hãng hàng không trong và ngoài nước, để triển khai các tour đường bay có chi phí thấp hơn dịp cao điểm đến 50%, cho du khách phổ thông có nhu cầu du lịch vào tháng 4, 5”.

Với du khách đã săn thành công vé máy bay trong nước giá rẻ vào dịp nghỉ lễ, Vietrantour cũng cung cấp các gói combo nghỉ dưỡng, bao gồm nghỉ đêm khách sạn 3 - 5 sao và tour 1/2 đến 1 ngày tại điểm dành cho 2 người, với chi phí tiết kiệm hơn 50% so với mua lẻ.

Ông Nguyễn Công Hoan cho hay, năm nay kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30.4 chỉ cách nhau 1 tuần, nhiều du khách tranh thủ kết hợp 2 kỳ nghỉ đặt tour xa đi nước ngoài trước kỳ nghỉ lễ từ 7 - 10 ngày, chi phí cũng sẽ tiết kiệm hơn.