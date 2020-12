Nhịp sống hồi sinh từ những bước chạy yêu thương

Nguyện ước đơn sơ nhưng chẳng mấy dễ dàng

Ngày 18.1.2016, khoa sản của một bệnh viện ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chào đón cô gái bé nhỏ Khánh An cất tiếng khóc chào đời. Khánh An là con gái đầu lòng và ba mẹ em đều là công nhân làm việc trong khu công nghiệp tỉnh nhà.

Khi Khánh An mới tròn 2 tháng tuổi, ba mẹ phát hiện ở em những điều bất thường. Móng tay của em chuyển sang màu xanh tím tái và mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn, nặng nhọc. Đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), bác sĩ chẩn đoán con bị bệnh tim bẩm sinh và buộc phải điều trị bằng phẫu thuật nhiều lần để cải thiện sức khỏe.

Những ngày bị mệt vì điều trị, Khánh An chỉ muốn được mẹ ôm thật chặt

Nước mắt cặp vợ chồng cứ thế tự nhiên tuôn dài trên má. Họ bảo đó là lần đầu tiên họ cảm thấy bất lực, tự trách bản thân sinh ra con mà không lo được cho con.

Đang lúc bế tắc, bố mẹ Khánh An tìm đến tổ chức Nhịp Tim Việt Nam để đăng ký nhận tài trợ từ chương trình “Chạy vì trái tim”, chiếc phao cuối cùng mà họ có thể bấu víu vào. May mắn, hồ sơ của Khánh An được duyệt và cô bé cùng nhiều bạn nhỏ khác từ mọi tỉnh thành được tài trợ phẫu thuật tim miễn phí. Ca phẫu thuật vào vào trung tuần tháng 2 vừa qua của Khánh An với kinh phí được tài trợ bởi nguồn quỹ gây được từ “Chạy vì trái tim” lần 7 năm 2019, đã thành công tốt đẹp trong sự vui mừng khôn xiết của gia đình và các nhà tài trợ.

Khánh An sau phẫu thuật đã có thể vui đùa cùng ba mẹ

Hiện tại, sau 10 tháng phẫu thuật, Khánh An đã khỏe mạnh hơn, có thể đến lớp và vui chơi với bạn bè cùng trang lứa.

Thắp lên hy vọng từ những bước chạy yêu thương

Khánh An chỉ là một điển hình trong số hàng nghìn em nhỏ đang trông chờ vào những phép màu từ sự hỗ trợ của cộng đồng. Theo ước tính của The VinaCapital Foundation (VCF), hiện nay có khoảng 10.000 trẻ em tại Việt Nam mắc bệnh tim bẩm sinh đang mong chờ để được phẫu thuật. Thực trạng đó chính là nguồn động lực thôi thúc nhà kiến tạo đô thị hàng đầu đến từ Malaysia – Gamuda Land và Nhịp Tim Việt Nam cho ra đời chương trình nhân ái này.

Hành trình nhân ái 7 năm của “Chạy vì trái tim” đã mang lại tương lai tươi sáng cho hơn 1.200 bệnh nhi tim bẩm sinh

Mang thông điệp đầy ý nghĩa “Nối nhịp tim - Vươn mầm sống", “Chạy vì trái tim” là chương trình chạy bộ từ thiện do Gamuda Land và Nhịp Tim Việt Nam tổ chức thường niên nhằm mục đích gây quỹ tài trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo trên cả nước. Từ chương trình đầu tiên diễn ra vào năm 2013 cho đến nay, sau 7 năm tổ chức liên tục, “Chạy vì trái tim” đã vận động được trên 32 tỉ đồng, giúp cho hơn 1.200 bệnh nhi tim được phẫu thuật miễn phí.

Ban tổ chức (BTC) cho biết, Chạy vì trái tim hằng năm là một chuỗi các hoạt động vận động gây quỹ diễn ra xuyên suốt trong một tháng, đánh dấu kết thúc bằng sự kiện đinh là ngày chạy bộ đồng hành tại khu đô thị quốc tế Celadon City (Q.Tân Phú, TP.HCM), thường thu hút gần 10.000 người tham gia mỗi năm. Chạy vì trái tim 2020 sẽ được tổ chức hoàn toàn trên không gian mạng, nhằm để vừa mang đến những trải nghiệm thú vị cho không chỉ người tham gia mà cả công chúng, vừa có thể tiếp tục hành trình nhân ái mang lại tương lai tươi sáng cho bệnh nhi tim bẩm sinh.

“Chạy vì trái tim 2020” được tổ chức hoàn toàn trực tuyến với nhiều hoạt động mới lạ, thú vị có sự đồng hành của trên 30 nghệ sĩ Việt