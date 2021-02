Những chợ hoa Tết Tân Sửu ở TP.HCM: Người bán, người mua đầy nỗi lo lắng

Trước đó, các tiểu thương kinh doanh hoa từ các tỉnh thành miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên cũng đã thuê thuyền, xe để vận chuyển hoa cập bến và sẵn sàng chào bán cho người dân đến hết 30 tết.

Người bán lo bị ép giá và dịch bệnh sẽ vắng khách

Nếu như mọi năm mọi người chỉ lo về vấn đề giá cả; khi mà người mua thì sợ bị thách giá, còn người nông dân thì sợ bán không hết, phải chịu thua lỗ. Năm nay mọi người lại thêm một nỗi lo về dịch bệnh, khi mà mọi người sẽ hạn chế đi lại làm cho thị trường mua bán hoa mùa tết sẽ kém sôi động.

Theo ghi nhận tại công viên (CV) văn hóa Lê Thị Riêng, chương trình Chợ Hoa xuân Tân Sửu 2021 bắt đầu từ ngày 4 đến 11 giờ ngày 11.02.2021. Tuy nhiên ở ngày đầu tiên, các hoạt động mua bán và lô bán hoa ở đây khá thưa thớt. Phía bên trong công viên chỉ có một lô bán cúc lớn trong chậu và quất, còn phía trước cổng đường Cách Mạng Tháng Tám chỉ được vài nơi bán mai bon sai trong chậu để chưng tết; cùng với vài người dân bán hoa lan và các loại hoa kiểng.

Khu vực bán cúc của anh Thuận và đồng hương chỉ có lưa thưa vài khách

Chị Thu ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, vừa lên đến nơi vào buổi trưa. Chị cho biết: “Năm ngoái chị lên sớm hơn một ngày, mấy ngày này chị cũng chỉ bán lai rai một vài chậu. Đỉnh điểm bán nhiều vào mọi năm là ngày 26, 27 âm lịch. Chị bán mai bon sai trong chậu với giá dao động từ 400.000 – 600.000 đồng/chậu tùy loại. Nghe tin dịch bệnh chị cũng cảm thấy lo lắng và cũng mong muốn tình hình hình dịch bệnh ổn định để chị có thể mua may bán đắt mà về quê sớm ăn Tết với gia đình”.

Trong khi đó ở CV Gia Định, với không gian rộng lớn và là chợ hoa cấp thành phố nên có nhiều loại hoa hơn như là: cúc Mâm Xôi, cúc Hà Lan, hoa Vạn Thọ, hoa Mào Gà, hoa Lan, cây Quất,… với đầy đủ các kích cỡ khác nhau từ lớn đến nhỏ. Tuy nhiên, thị trường năm nay có vẻ không bằng năm ngoái khi mà các lô trống cũng còn khá nhiều.

Anh Lộc đang tư vấn cho khách mua hoa cúc mâm xôi

Anh Thuận quê Ninh Hòa, Khánh Hòa lo lắng vì anh đã vô đây từ hôm 20 rồi mà bán chậm hơn nhiều so với năm ngoái. Cho đến 23 âm lịch rồi mà người mua vẫn chậm, mọi năm giờ này lành anh đã bán nhiều rồi. Anh lý giải một phần do tâm lý e ngại của người đi mua hoa vì sợ dịch bệnh nên lượng khách giảm, phần vì do anh không may bốc thăm trúng ngay lô nằm ở gần phía cuối trong công viên. Anh Thuận bình thường đi làm công nhân ở quê, tới dịp Tết anh cùng hội đồng hương mua hoa cúc trong chậu lớn để vào CV Gia Định bán lại. Một cặp cúc lớn trồng trong chậu có giá dao động từ 800.000 đồng đến trên 1.000.000 đồng/ 1 cặp.

Anh Lộc ở Chợ Lách, Bến Tre có vẻ may mắn hơn vì bốc thăm ở những lô đầu trong công viên. Mỗi năm anh lên từ tối 22 âm lịch để bán từ sáng 23 âm lịch đến 30 tết. Ngày mở cửa hôm nay anh bán khá ổn, nếu có chậm hơn chút đỉnh so với năm ngoái. Khi nghe tin dịch bệnh, anh cũng cảm thấy lo lắng vì không biết những ngày sắp tới sẽ như thế nào vì cao điểm bán chạy là vào các ngày 27, 28, 29 âm lịch.

Anh trồng và bán ba loại hoa bao gồm: cúc mâm xôi, cúc hà lan và vạn thọ. Cúc mâm xôi cần thời gian lâu hơn anh phải chuẩn bị từ tháng 6 âm lịch nên có giá mắc hơn dao động từ khoảng 350.000-400.000 đồng/cặp. Còn đối với hai loại còn lại thì cần ít thời gian hơn đến khoảng tháng 8 âm lịch thì anh mới bắt đầu trồng, cúc hà lan có giá khoảng 250.000-300.000 đồng/ cặp còn vạn thọ có giá 200.000/cặp.

Người dân lựa hoa nhộn nhịp ở CV Làng hoa Gò Vấp

Người mua lo bị thách giá

Trong khi đó ở CV Làng hoa Gò Vấp vào buổi tối, không khí có vẻ sôi nổi khi người ra vào chợ hoa tấp nập hơn. Tuy nhiên, có một số người dân ở gần nên họ chỉ đến xem và họ cũng không gấp để mua hoa mà đến gần tết mới mua.

Chị Phụng ở Quang Trung, Gò Vấp cho biết thời điểm này chị cũng đi chợ hoa là để tham quan, tham khảo thooi chứ chị chưa mua vội. Chị thường mua hoa mai trong chậu để chưng và thường thì đến gần tết chị mới mua để lúc đó mai vừa mới nở và chị cũng mua được giá tốt nhất. Nghe tin về dịch covid chị cũng có nhiều lo lắng, vì vậy chị cũng tuân thủ các quy định khi đi xem và mua hoa như: đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cộng đồng.

Hầu hết các chợ hoa xuân sẽ bán đến đêm 30 tết, tuy nhiên người mua có thể mua sớm hơn để có vật trang trí, trưng bày trong nhà để đón may mắn, tài lộc cũng như người bán hoa cũng có thể bán hết hoa sớm mà về quê để đón giao thừa cùng với gia đình.

Nếu đã bỏ lỡ các chợ hoa xuân thì người dân có thể đến tham quan các tiểu cảnh hoa tết đã và đang hoàn thiện để phục vụ bà con. Đường mai vô cực của Lễ hội Tết việt 2021 ở Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 27.01.2021 đến ngày 16.02.2021 (tức ngày 15 tháng chạp đến hết mùng 5 tết). Bên cạnh đó lễ Hội hoa xuân 2021 tại Công viên Tao Đàn sẽ được diễn ra từ 06.02.2021 đến ngày 17.02.2021 (nhầm ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) và đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa từ 19h ngày 9.2 đến 21h ngày 15.2 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 4 Tết) cũng đang được gấp rút hoàn thiện.