Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Truong Thi Anh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang Thi Bich Van: 500.000 đồng; ong Huynh Kim Thoai (8A Lu Gia, P.15, Q.11, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vo Thi Hoa: 500.000 đồng; ba Tran Thi Tuyet: 300.000 đồng; Nguyen Thi To Oanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 300.000 đồng; Loi Phung Xuan: 200.000 đồng; Le Ngoc Binh: 300.000 đồng; aikido Nha thieu nhi Q.Binh Tan (TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 300.000 đồng; Tran Trung Lap: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Dat: 900.000 đồng; Ngo Quang Thanh Tam: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hong: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Xuan Tan: 200.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Thu Nhi: 500.000 đồng; Nguyen Tat Phuc: 2.000.000 đồng; Huynh Cong Du: 300.000 đồng; Huynh Le Tuong Vy: 1.000.000 đồng; Tran Thu Ha: 300.000 đồng; To Thoai Quang: 1.000.000 đồng; Dinh Thi Hue: 200.000 đồng; Hoang Tue Nga: 1.000.000 đồng; Hoang Thi Lan Huong: 5.000.000 đồng; Phan Thi Hanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Minh Hieu: 300.000 đồng; Ta Thi Van (TP.Vung Tau, tinh Ba Ria-Vung Tàu) : 400.000 đồng; Nguyen Kim Long: 200.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Giúp chị Nguyễn Thị Kim Oanh - Thừa Thiên-Huế (nhân vật được đề cập trong bài Hiến thận cứu vợ nhưng không tiền để ghép, trên Thanh Niên ngày 1.9.2018):Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng;

(còn tiếp)