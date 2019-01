Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: ban doc: 300.000 đồng; Tran Thi Gia Hanh: 200.000 đồng; Dang Viet Hoang: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Ninh: 300.000 đồng; Le Tran Do Uyen: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi My Diep: 500.000 đồng; Le Thi Thai Hien: 1.000.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Quoc Khanh: 500.000 đồng; Ho Thanh Tinh: 300.000 đồng; Le Manh Ha: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; nhom ban C3: 2.000.000 đồng; Hoang Dinh Minh: 50.000 đồng; Dang Minh Tri: 200.000 đồng; Nguyen Van Trong: 200.000 đồng; Pham Thi Phuong: 500.000 đồng; Chau Dang Khoa: 2.000.000 đồng; La Thi Minh Huyen: 2.000.000 đồng; To Thi Ngan: 1.000.000 đồng; anh 2 Long Xuyen: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Pham Thi Hong Thuy: 1.000.000 đồng; Thoai Vinh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Doan Hanh: 200.000 đồng; Nguyen Trong Bac: 500.000 đồng; Luu Thi Ngoc Hieu: 1.000.000 đồng; Luong Tien Loi: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Bich Tram: 1.000.000 đồng; Nguyen Huynh Ly: 200.000 đồng; Tran Doan Minh Tri: 300.000 đồng; Huynh Thi Su: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.