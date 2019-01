Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Truong Thi Thu Suong: 1.000.000 đồng; Truong Thi Thu Nhan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Tam: 1.000.000 đồng; Le Hong Quan: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Quoc Hieu: 4.000.400 đồng; Nguyen Van On: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Minh Thien: 700.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Truong Son: 2.000.000 đồng; Dinh Tan Toan: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ly Kim Huong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen The Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Van Phuoc: 5.000.000 đồng; Le Thieu An: 1.000.000 đồng; Ho Thi Thanh Loan: 500.000 đồng; Dinh Thi Hue: 500.000 đồng; Anh Tam (Công ty Thuan Thanh): 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Thanh Dau: 500.000 đồng; Bui Ngoc Bi: 1.000.000 đồng; Luong Van Duong: 500.000 đồng; Tran Duc Kham: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Ha: 500.000 đồng; Le Thi Kim Phuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tran: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Quoc Viet: 5.000.000 đồng; Tang Tuyet Phan: 300.000 đồng; Duong Quang Duc: 2.000.000 đồng; ban doc: 970.000 đồng; Le Ngoc Minh (16341B Hoang Van Thu, TP.Vung Tau, tinh Ba Ria-Vung Tau): 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Huu Nghia: 1.000.000 đồng; Nguyen Tang Hoa: 1.000.000 đồng; A Giao Giao: 1.000.000 đồng; Tran Thi Truc Giang: 500.000 đồng; Cty Copac Thai Binh Duong: 2.000.000 đồng; Tran Thi Ngoc Phuong: 1.000.000 đồng; Phat Okland: 2.000.000 đồng; Vo Thi Thuy Trang: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.