Những tấm lòng vàng

Phạm Thị Tư (đường số 5, ấp 5, X.Phong Phú, Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM): 500.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Phương Thảo (120/116/4 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Quang Bích (120/116/4 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chị Thủy (Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Minh Hường (Cali - U.S.A): 300.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Diec Quang Minh: 300.000 đồng; Nong Hai Yen (DH GTVT TP.HCM): 500.000 đồng; Ho Van Khoi: 500.000 đồng; Huynh Man: 1.000.000 đồng; Tran Xuan Tuan Minh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy: 250.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Bich: 500.000 đồng; Nguyen Van Trang: 4.000.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; Nguyen Huu Phuoc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 1.000.000 đồng; Nguyen Huu Tri: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Cac Lan: 500.000 đồng; Le Quang Hoa: 1.000.000 đồng; Tran Thi Ngoc Thuy: 500.000 đồng; Vo Thi Hoa: 500.000 đồng; Ho Truong Thanh Hai: 500.000 đồng; Nguyen Dinh Quang: 2.000.000 đồng; Nguyen Thanh Tin: 1.000.000 đồng; Le Van Thanh: 150.000 đồng; Nguyen Hoang Duc Minh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dam Van Chuong: 2.000.000 đồng; Dinh Thi Hue: 300.000 đồng; Do Duc: 500.000 đồng; Nguyen Dinh Huong (Eco park): 500.000 đồng; Van Buu Toan: 1.000.000 đồng; Dien Thinh Luong: 200.000 đồng; Mai Xuan Huan: 500.000 đồng; Tran Thi Cam Nhung: 5.000.000 đồng; Pham Thi Thu Hong: 250.000 đồng; Vo Viet Tien: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Mai Huong: 500.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 500.000 đồng; Vu Thi Thuy: 1.600.000 đồng; Tran Thi Tuyet: 300.000 đồng; Nguyen Thai Thuy Tien: 5.000.000 đồng; Dieu Tinh: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Quach Lam Hung: 500.000 đồng; Giang Thi Dieu Hien: 3.100.000 đồng; Le Duc Thuan: 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 300.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; To Xuan Duong: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hua Xuan Thinh: 700.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Si Tri: 300.000 đồng; Nguyen Thi Mai Huong: 1.000.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Thanh Dau: 500.000 đồng; Van Thi Minh Phung: 200.000 đồng; Nguyen Tran Hoang Anh: 500.000 đồng; Tran Thi Thu Hang: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ta Thi Van (tinh Ba Ria-Vung Tau): 400.000 đồng; nhom TVHK: 3.500.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp em Huỳnh Công Tiến - Quảng Nam (nhân vật được đề cập trong bài viết Cậu học trò nghèo dang dở giấc mơ giảng đường, trên Thanh Niên ngày 2.4.2019, tiếp theo):

Lê Thị Định (TP.Hà Nội): 2.000.000 đồng; chú Hùng (Thư viện TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; ông Lê Tử Thành (372/5 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Quân, Thảo, Dân và Hữu Nguyên (Q.Tân Bình, TP.HCM): 250.000 đồng; Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phùng Y Nhi, Lê Hiền Phương (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Minh Hường (Cali - USA): 300.000 đồng; Mai Thùy Ngân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 400.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 200.000 đồng; Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung): 100.000 đồng; Đỗ Quang Lộc (162 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Dinh Thi Hue: 500.000 đồng; Huynh Thi Buu Son: 200.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Tran Minh Thu: 2.992.300 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp chị Cao Thị Thùy Linh - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Con bệnh nặng, vợ chồng công nhân lâm cảnh khốn cùng, trên Thanh Niên ngày 6.4.2019, tiếp theo):

Đặng Trần Nhật Linh và Lan My (số 6, ngõ 90, Ngụy Như Kon Tum, TP.Hà Nội): 1.000.000 đồng; Phương Trinh (74 đường Trần Thủ Độ, Q.Tân Phú, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chú Thịnh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Thành Lý (53 Lê Đại Hành, P.6, Q.11, TP.HCM): 2.000.000 đồng; bạn đọc (Trần Phú, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Trinh (Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Thiện Thanh, Thanh Thảo, Tâm Bảo (108/10 đường số 2, Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; chú Hùng (Thư viện TP.HCM): 200.000 đồng; Ngô Quang Mãnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thành Vân (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Bảo Hân (Q.9, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 700.000 đồng; ông Lê Tử Thành (372/5 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; anh Tâm (khu phố Mỹ Tú 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chị Huệ (TP.Cần Thơ): 400.000 đồng; họa sĩ Hùng: 300.000 đồng; Quân, Thảo, Dân và Hữu Nguyên (Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Bạch Ngọc Chiến (TP.HCM): 200.000 đồng; Minh Hường (Cali - USA): 200.000 đồng; Trần Lê Nguyên Thảo và Trần Lê Đức Trí (90 Thiên Phước, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung): 100.000 đồng; An Smith (UK): 1.000.000 đồng; chú Hà Chúc Hiền (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 200.000 đồng; anh Chương (TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 500.000 đồng; anh Phong (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 400.000 đồng; Quý Khuê (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Vĩnh Thịnh (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Đỗ Quang Lộc (162 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 2.000.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hoài (H.Hóc Môn, TP.HCM): 300.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Doan Thi Kim Ngan: 500.000 đồng; Tran Ngoc Hai Mi: 200.000 đồng; Luu Anh Dung: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thien Phuoc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Minh Truong: 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Tuan Khang: 1.000.000 đồng; bac si Bich: 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.