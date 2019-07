Những tấm lòng vàng

Ông bà Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 500.000 đồng; Huỳnh Thiện Duy (Q.11, TP.HCM): 700.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; chú Hùng (Thư viện TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Lạt (Q.10, TP.HCM): 250.000 đồng; Minh Hường (Cali - USA): 200.000 đồng; Hương Linh Trần Ngọc Long (Canada): 500.000 đồng; chú Lê Văn Quyền (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 500.000 đồng; chú Hà Chúc Hiền (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Thuy: 200.000 đồng; To Thi My Hanh: 200.000 đồng; Nguyen Chi Thanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 300.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hon: 400.000 đồng; Nguyen Huu Hau: 2.000.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 300.000 đồng; Du Duc: 500.000 đồng; Do Thi Ha (Cong ty Muoi Bi, TP.Da Nang): 1.000.000 đồng; Pham Thi Thu Hong: 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 500.000 đồng; La Dac Quang: 200.000 đồng; Bui Thi Thu: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Trung Tin: 200.000 đồng; Ngo Thi Giang: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 200.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 200.000 đồng; Nguyen Thi Nhung - chau Hoang Phuc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hoat: 500.000 đồng; Tran Thien Phuoc: 500.000 đồng; Truong Quoc Bao: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Loan: 5.000.000 đồng; Phan Thi My Dung: 200.000 đồng; Van Thi Minh Phung: 485.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp em Phạm Văn Chung - Quảng Bình (nhân vật được đề cập trong bài viết Xót xa tình cảnh của một học sinh lớp 12, trên Thanh Niên ngày 11.6.2019):

Bác Thủy (Vạn Kiếp, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.500.000 đồng; Huỳnh Thiện Nhân (Q.11, TP.HCM): 700.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Diệu Thư (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Thục Linh (Q.1, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Nguyễn Việt Hậu Hiền (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Phan Việt Thái Thanh (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; bác Năm (P.1, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Quỳnh Khanh (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; anh Đăng (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Nghĩa (162 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Anh Tuấn (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; anh Quân (73 Dương Tử Giang, P.15, Q.5,TP.HCM): 2.000.000 đồng; Võ Quốc Tuấn, Võ Thị Tuyết Nhung (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ông bà Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Kim (585/61 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; Minh Hường (Cali - USA): 200.000 đồng; hương linh Trần Ngọc Long (Canada): 500.000 đồng; Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Thị Tư (106 Hải Thượng Lãn Ông, Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Đăng Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; chú Lê Văn Quyền (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 500.000 đồng; chú Hà Chúc Hiền (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 200.000 đồng; Phạm Thị Quy (Q.10, TP.HCM): 350.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Huynh Khanh Linh: 1.000.000 đồng; Dat Vo: 500.000 đồng; Huynh Ngoc Oanh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Do Viet Tho: 1.000.000 đồng; Hua Thy Duyen: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Trung Anh: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng;(còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.