Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Ngo Thi Thuong Huyen: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hoa: 200.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Quang Dung: 101.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Ho Ngoc Loi: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Tung: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Lu: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Tran Nguyen Ngoc Nguyen: 300.000 đồng; Ly Thi Ngoc Diem: 50.000 đồng; Dao Duc Hung: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ma Thi Cuong: 500.000 đồng; Lam Phung Mai: 200.000 đồng; Nguyen Dinh Hung: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Kim Muon: 500.000 đồng; Nguyen Lam Dong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Do Hiep Hoa: 300.000 đồng; Nguyen Minh Tuan: 200.000 đồng; Tang Van Tai: 50.000 đồng; Nguyen Duy Tien: 500.000 đồng; Le Quoc Thai: 150.000 đồng; Do Manh Khanh: 100.000 đồng; Nguyen Huu Thang: 1.000.000 đồng; Do Lenh Dung: 500.000 đồng; Bui Chi Tue: 200.000 đồng; Tran Trong Nguyen: 211.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 300.000 đồng; Nguyen Thi Huynh Anh: 300.000 đồng; Huynh Thi Duoc:10.000.000 đồng; Nguyen Quang Duy: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thanh: 610.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Ngoc Quynh Nhu: 1.000.000 đồng; Tran Thi Ngoc Hoa: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Gam: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp em Nguyễn Văn Nghĩa - Hải Dương (nhân vật được đề cập trong bài viết Cháu bé mồ côi có nguy cơ bị mù, trên Thanh Niên ngày 9.7.2019):

Chú Phú (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Như Thiện (Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Lã Gia Hân (H.Nhà Bè, TP.HCM): 2.500.000 đồng; ông Nguyễn Cát (284/53 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM): 400.000 đồng; Nguyễn Văn Đá (23/26A Trần Khắc Chân, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; bà Ty (31 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Thu Hồng (Trung tâm trọng tài thương mại TP.HCM): 200.000 đồng; ông Khang (Trung tâm trọng tài thương mại TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Thế Long (14/16 Bầu Bàng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (P.9, Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Hoàng Quân (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Đăng Khoa (106/25 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; anh An (H.Bình Chánh, TP.HCM): 500.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Tường Như (Q.5, TP.HCM): 100.000 đồng; Lê Thị Huỳnh Hoa (94/3 Trần Khắc Chân, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Vũ Hán và Vũ Huân (Q.Thủ Đức, TP.HCM): 200.000 đồng; Phùng Đình Hiển (717 Lý Thường Kiệt, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chú Hưng (11/18B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Giuse (Q.7, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Trinh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; ông bà Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Hoài (Hóc Môn, TP.HCM): 300.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Quoc Bao Long: 500.000 đồng; Tran Huynh Hoa: 1.000.000 đồng; Tran Thi Thanh Thao: 500.000 đồng; Chu Ba Long: 1.500.000 đồng; Mai Xuan Huan: 500.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 550.000 đồng; Dat Vo: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; Dong Thi Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Thao: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong: 1.000.000 đồng; Ho Thi Thanh Hoa: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.