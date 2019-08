Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: ban doc: 300.000 đồng; Ha Thi Hanh: 500.000 đồng; Tran Bich Ngoc: 300.000 đồng; Cao Van Mon: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp em Võ Nguyên Long - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Bản lĩnh của cậu học trò mồ côi , trên Thanh Niên ngày 22.6.2019):

Gia đình bé Hưng Thịnh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; ông An bà Thư (P.7, Q.5, TP.HCM): 450.000 đồng; Thiện Thanh, Thanh Thảo, Tâm Bảo (108/10 đường số 2, Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; anh Trí (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Phương Thuận (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phạm Thị Quy (Q.10, TP.HCM): 350.000 đồng; Trần Thế Long (14/14 Bàu Bàng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Ngọc Diệp (86/40 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Hồng Nhung và Kim Ngân (P.1, Q.5, TP.HCM): 100.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh Hoan (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hoàng Khiêm (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Ngọc Liêm (Nguyễn Ngọc Liêm (Đỗ Xuân Hợp, Q.9, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Tang Van Thanh Dung: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; Tran Nhut Binh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Kim Oanh: 1.000.000 đồng; Lam Quynh Trang: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Huu Thiep: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bich Thao: 300.000 đồng; Ngo Vi Lan: 500.000 đồng; Bui Phuong Phi (Ba Co Ut - Rach Gia): 2.000.000 đồng; Dao Thi My Da: 1.000.000 đồng; Le Thi Hong Nhung: 200.000 đồng; Doan Thi My Hanh: 300.000 đồng; Nguyen Hoang Duc Minh: 500.000 đồng; Nguyen Van Trang (Que Vo, tinh Bac Ninh): 4.000.000 đồng; Dang My Ai Hoa: 300.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; chu Tam Khoe (H.Cu Chi, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 300.000 đồng; Do Dinh Quy: 2.000.000 đồng; Ha Quoc Duy: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Chau Thi Dan Thanh: 2.700.000 đồng; Nguyen Thi Bich Thuy: 200.000 đồng; Phan Thi My Hoang: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 1.000.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Vu Thanh Thao: 800.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ha Thi Hanh: 500.000 đồng; Ong Van Ha: 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp em Vũ Thị Mai - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Ước mơ đến giảng đường của nữ sinh mồ côi mẹ , trên Thanh Niên ngày 24.6.2019):

Thiện Thanh, Thanh Thảo, Tâm Bảo (108/10 đường số 2, Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; anh Trí (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Phương Thuận (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; ông bà Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Thế Long (14/14 Bàu Bàng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Thị Quy (Q.10, TP.HCM): 350.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Le Minh Hieu: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Minh Duc: 150.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 1.000.000 đồng; Tran Thi Thu Hang: 1.000.000 đồng; Le Thi Thu Hoa: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dinh Thi Hue: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Anh Tuan: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc