Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Phuong va Trang: 600.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Linh: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Ngoc Vuong: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Gia Ngoc Cha Ca: 500.000 đồng; Nguyen Van Manh: 300.000 đồng; Le Thi Le Quyen: 2.000.000 đồng; Le Thi Thu Hoa: 500.000 đồng; Huynh Thi Tuyet Trinh: 500.000 đồng; Pham Thi Quynh Uyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Manh Hung: 500.000 đồng; Thai Thanh Son: 500.000 đồng; Tran Thang: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ngo Bac Ha: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Mai Van Hoa: 200.000 đồng; Ly Quang Diem: 500.000 đồng; Huynh Ngoc Oanh - Huynh Ngau: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Van Buu Toan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 300.000 đồng; Truong Thi Lieu Tram: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Mai Hai Thoai: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ton Truong Son: 300.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Tuyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Cuc Phuong: 100.000 đồng; Vu Phuong Lan: 500.000 đồng; Vo Thi Thuy Nhung: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dien Thinh Luong: 200.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Tran Du Phong: 1.000.000 đồng; Tran Thuy Nhu Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Minh Thanh: 5.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 300.000 đồng; Nguyen Phuong Hoang Lan: 500.000 đồng; Nguyen Diem Trang: 300.000 đồng; Tuan Nam: 500.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 500.000 đồng; Ho Thi Bich Hai: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 500.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Nhu Hoa: 500.000 đồng; Truong Thi Thanh Dung: 300.000 đồng; cu Tran Thi Que: 2.000.000 đồng; Le Phuong Hoa: 500.000 đồng; Minh Phuong, Phuong Uyen: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Hue: 1.000.000 đồng; Co Vu Thi Thuy: 1.000.000 đồng; Ho Bao Tan: 500.000 đồng; Nguyen Phuoc Truyen: 500.000 đồng; Ho Ngoc Huy: 200.000 đồng; Hoang Thi Minh Thuy: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nha Trang: 200.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 50.000 đồng; Nguyen Thi Kim Ngan: 300.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; Dinh Thi Hue: 500.000 đồng; Nguyen Thi Yen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong: 200.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Su Trieu Ngoc Loan: 500.000 đồng; Tran Thi Loan Anh: 1.500.000 đồng; Dinh Thi Kim Oanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hong: 300.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 300.000 đồng; Le Thi Ngoc Diep: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Hoang Yen Thu: 400.000 đồng; Hoang Thi Tam: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; La Van Cuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Phuoc Truyen: 300.000 đồng; Dang Van Hien: 500.000 đồng; Ta Thi Van (Ba Ria-Vung Tau): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp em Nguyễn Thị Huỳnh Ngân - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Tiếng khóc nhớ mẹ của 4 trẻ mồ côi trong mùa vu lan ở Sài Gòn , trên Thanh Niên Online ngày 6.8.2019):

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Da liễu (Q.3, TP.HCM): 1.200.000 đồng; chị Hải (Q.4, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Thi Thanh Truc: 200.000 đồng; Nguyen Su Quang Thao: 350.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Binh: 500.000 đồng; Le Tuan Kiet: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Thi My: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ngo Thi Nguyen Hang (TP.Ha Noi): 500.000 đồng; Chi Dung: 1.000.000 đồng; Tran Thi Bich Ngoc: 200.000 đồng; Nguyen Tuong Anh: 1.000.000 đồng; Ta Thi Lan Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Khanh Van: 500.000 đồng; Nguyen Van Manh: 200.000 đồng; Le Tan Bao: 300.000 đồng; Nguyen Hong Phuoc: 300.000 đồng; Dang Quang Tam: 200.000 đồng; Dang Toai Tam - Chu Tam VPCCTD: 2.000.000 đồng; Pham Ngoc Duy: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Truong Thi Tam: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Viet Thuy: 200.000 đồng; Bui Duy Linh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Trang: 5.000.000 đồng; Le Thi Duyen Huyen: 300.000 đồng; Doan Minh Trong: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Thi Ngoc Anh: 500.000 đồng; Le Huong Thuy: 500.000 đồng; Pham Thi Phuong: 500.000 đồng; Do Hoang Lien Son: 500.000 đồng; Chau Minh Quang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thom: 500.000 đồng; Le Thi Hong Van: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Hoang Le: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Van Vinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hanh Phuoc: 2.000.000 đồng; Do Thi Huyen Tram: 10.000.000 đồng; ong Tu An va ong Quan: 300.000 đồng; Ngo Pham Phuong Thu: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp em Trần Ngọc Anh Thi - Đà Nẵng (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin giúp cô bé học giỏi bị bệnh hiểm nghèo , trên Thanh Niên ngày 10.8.2019):

Lý Văn Lượm (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Ngọc Câu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Lạt (Q.10, TP.HCM): 250.000 đồng; cô Sáu (Q.Tân Phú, TP.HCM): 100.000 đồng; Jacqueline Tran (Iceland): 800.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; chú Hùng (Thư viện TP.HCM): 200.000 đồng; An Nguyễn và Trâm Nguyễn (19/4 Ký Con, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Quỳnh Khanh (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; gia đình cô Năm (Q.3,TP.HCM): 1.000.000 đồng; cụ Phạm Thị Thơ (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đá (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Thị Nguyệt (82/41 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM): 1.200.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh (222 Nguyễn Thượng Hiền, Q.3, TP.HCM): 800.000 đồng; bà Marti Magaret (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Trần Phú, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Vũ Thị An (Khoa Giáo dục tiểu học Trường ĐH Sư phạm): 400.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.