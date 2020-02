Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Nguyen Thi Lan Anh: 30.000 đồng; Nguyen Thi Khanh Tran: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Minh: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thu Trang: 3.000.000 đồng; Truong Vu Tan Linh: 150.000 đồng; ban doc: 5.500.000 đồng; Le Cong Doan: 300.000 đồng; Nguyen Dong Thuc: 500.000 đồng; Tran Cam Ha: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vo Thanh Ngoc: 300.000 đồng; Nguyen Dao Phuong: 300.000 đồng; Le Van Chung: 1.000.000 đồng; Pham Ngoc Tri : 200.000 đồng; Cao Chi Thanh: 500.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Thai Quang Luan: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Van Nam: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Luu Duc Hiep: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vu Dinh Nam: 200.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Anh Hung: 3.000.000 đồng; Hoang Cong Nam: 200.000 đồng; Duong Thi Muoi: 1.000.000 đồng; co Le Thi My Phuong: 3.000.000 đồng; Nguyen Hong Diep: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ha Hiep Hung: 1.000.000 đồng; Le Thanh Ha: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Mai Thi Thu Hong: 1.000.000 đồng; Nguyen Khoa Thuy Tien: 1.000.000 đồng; Vu Van Thang: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi Ngoc Mai: 100.000 đồng; Tran Hai Ngoc Ha: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Tran Thanh Duy: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Huynh Tan Phat: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Minh Ha: 1.000.000 đồng; Hong Thi Cam Tu: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Ha: 1.000.000 đồng; Huynh Ngoc Tuan: 1.000.000 đồng; Le Nhu Nguyen: 100.000 đồng; Do Duy An: 500.000 đồng; Luong Duc De: 300.000 đồng; Le Thi Thuy Tien: 300.000 đồng; Nguyen Ha Linh: 200.000 đồng; Tran Thi Diem Huong: 50.000 đồng; Cong ty TNHH Vu Hai: 300.000 đồng; Tran Pham Thi Thuy: 1.000.000 đồng; Tran Hai Ngoc: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Diep: 300.000 đồng; Le Thi Ngoc My: 500.000 đồng; Luu Ngoc Anh: 400.000 đồng; Dang Hoang Tuan: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thien Huong: 500.000 đồng; Ly Minh Lan: 500.000 đồng; Nguyen Le Viet Cuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Phuc: 100.000 đồng; Tran Huu Thien: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Trong Hai: 2.500.000 đồng; Nguyen Quoc Anh: 500.000 đồng; Le Thi Dieu Hong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ha Pham Phuong Thuy: 300.000 đồng; chu Sang, co Duyen: 10.000.000 đồng; Vuong Thi Nhan: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; Pham Hong Nhung: 300.000 đồng; Nguyen Can: 478.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.