Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Nguyen Thi Kim Chi: 500.000 đồng; thay Tuan: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Thi Bich Nga: 1.000.000 đồng; Anh Truyen: 500.000 đồng; Do Ngoc Duyen: 130.000 đồng; Nguyen Chanh Tu: 5.000.000 đồng; Dam Tu Xuan: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Mai: 500.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 100.000 đồng; H.T.N. Lan: 500.000 đồng; Trinh Thi Loan: 500.000 đồng; Dang Thu Loan: 500.000 đồng; Tran Hue Duc: 2.000.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; Dang Thi Xuan: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; co To Minh Chau (Q.9, TP.HCM): 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Van Hung: 100.000 đồng; Su Trieu Ngoc Loan: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Dinh Khai: 1.000.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Huyen Ton Nu Minh Bau: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Truong Thi Tuyet Hong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Anh Truyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Doan Trang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Bich: 400.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Thi Van: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Trần Lạt (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Diệu Thư (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Trần Phú, Q.5, TP.HCM): 400.000 đồng; bác Trần Ngọc Câu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Tạ Cam (91/8E Hòa Hưng Q.10 TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; chú Hùng (Thư viện TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Ngô Thanh Thùy (ấp Tân Nam, xã Tân Phú, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre): 500.000 đồng; Minh Hường (Cali, U.S.A): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Thị Thêm (112/9 Bến Vân Đồn, P.9, Q.4, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Nguyễn Thị Yến Chi (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; chị Hòa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Nghĩa và Hạnh Ngọc (Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Anh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Tử Thành (372/5 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đá (23/26A Trần Khắc Chân, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; nhóm phật tử chùa Quảng Hương: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.