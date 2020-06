Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Nguyen Tan Phong: 100.000 đồng; Pham Xuan Thach: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 900.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Vy: 2.000.000 đồng; Hoang Van Phu: 2.000.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Van Buu Toan: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Duc Binh: 100.000 đồng; Le Minh Hieu: 250.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Thi Anh Hong: 200.000 đồng; Phung Van Khoi: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nghiem Sy Tam Vu: 400.000 đồng; Nguyen Tu Yen Nhi: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tu Thi Tran: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Tien Thanh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Hoang Viet: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; chu 8 Khoe (H.Cu Chi, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Hue Duc: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Van Than: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; Pham Tho: 1.000.000 đồng; Do Cac Lan: 500.000 đồng; Nguyen Van Thao: 300.000 đồng; Vu Khoi: 1.000.000 đồng; Vo Thi Hoa: 300.000 đồng; Vo Phuong Lan: 500.000 đồng; Tran Thi Ngoc Mai: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Hong, Nhung, Kim Ngan: 500.000 đồng; Nguyen Giang Quoc Thinh: 1.200.000 đồng; Nguyen Thi Chau: 400.000 đồng; Dinh Thi Hue: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 300.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 300.000 đồng; Hoang Dinh Chinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Phuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Ngoc: 200.000 đồng; Huynh Thi Phuong Nga: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Nguyen Giang Quoc Thinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 1.000.000 đồng; Mai Xuan Huan: 500.000 đồng; Hoang Van Phu (Q.10, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Vu Kien Trung: 10.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng... (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.