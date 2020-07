Những tấm lòng vàng

Bạn đọc giúp Ngô Thị Diệu Hương - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết Hai đứa trẻ sống sót sau vụ xả súng cần sự giúp đỡ , trên Thanh Niên ngày 1.2.2020, tiếp theo):

Chuyển khoản: Ta Vinh Anh: 1.500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Hua Thi Cuc: 500.000 đồng; Le Phuong Thao: 200.000 đồng; Tran Quang Dung: 300.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Mai Son: 2.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; chu Hung (Q.8, TP.HCM): 4.000.000 đồng; Tran Thi Ngoc: 200.000 đồng; Le Thi Anh Hong: 200.000 đồng; ban doc: 1.200.000 đồng; Pham Van Danh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 1.000.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Thi My Anh: 500.000 đồng; Huyen Ton Nu Minh Bau: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Huong: 200.000 đồng; Nguyen Ba Nguyen: 1.000.000 đồng; Dang Hieu De: 500.000 đồng; Huynh Ngau, Huynh Ngoc Oanh: 300.000 đồng; Huynh Thi Phuong Thao: 1.000.000 đồng; Le Phuong Hoa: 500.000 đồng; Le Minh Hieu: 300.000 đồng; Duong Van An Loc: 200.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Xuan Nam: 600.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thien Phuoc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; QTDND co so My Thanh An: 600.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hang: 400.000 đồng; ban doc: 779.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Thi Thien Nga: 300.000 đồng; Le Thi Anh Nguyet: 200.000 đồng; Nguyen Huu Hiep: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Tran Trong Hai: 1.000.000 đồng... (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Dương Minh Dũng - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Bệnh tật khiến một gia đình lâm vào cảnh khốn cùng , trên Thanh Niên ngày 8.2.2020):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Lý Kim Hoa (P.10, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng ... (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.