Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Le Van Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Hong Hai: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; co Teresa: 2.000.000 đồng; Huynh Thi Dat: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; Tran Quoc Hoang: 200.000 đồng; Tran Van Trong: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Minh Chinh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 800.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 500.000 đồng; Xa Khac Loan: 2.000.000 đồng; Huynh Tan Thanh: 2.000.000 đồng; Nguyen Thien Ha: 300.000 đồng; Nguyen My Linh, Nguyen Khac Chinh, Pham Thi Ke: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Van Phung: 500.000 đồng; Bui Diem Kieu Trinh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Cao Xuan Loan (Q.2, TP.HCM): 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hong Dong Anh Chi: 500.000 đồng; Mai Xuan Huan: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 500.000 đồng; Tran Van Dung: 500.000 đồng; Le Quoc Toan: 200.000 đồng; Nguyen Lam Khanh: 200.000 đồng; Huynh Thi Kim Cuc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 1.000.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Diep: 300.000 đồng; Nguyen Thi Quynh Nhu: 500.000 đồng; Nguyen Tu Yen Nhi: 300.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Chung My Tuyen: 2.000.000 đồng; Phan Trong Tuan: 5.500.000 đồng; Bui Thi Bich Nga: 1.500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Nguyen Chanh Tu: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ba Xuan (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Tran Van That: 1.000.000 đồng; Le Tran Thuy Dung: 500.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Tran Truc Duy: 500.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Cao Thanh Trung: 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Nguyễn Văn Vinh - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Tai ương đau đớn ập xuống một mái nhà , trên Thanh Niên ngày 15.2.2020):

Trương Minh Chiến (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 3.500.000 đồng; Phan Thị Thùy Trang (P.8, Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; chị bán báo (Trần Khắc Chân, Tân Định, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thành (37 Nguyễn Duy Dương, P.8, Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Nguyễn Minh Hòa: 300.000 đồng; HS Đài, Hòa (Hội Mỹ thuật TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tường Như (Q.5, TP.HCM): 100.000 đồng; anh An (H.Bình Chánh, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Hoàng (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ông Lê Tử Thành (372/5 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phương Khanh (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trúc Mai (Q.5, TP.HCM): 1.500.000 đồng; cô Minh, cô Mai (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tâm Thanh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; anh Bì (53 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Thành Vân, Thúy Vi, Kim Dung (Q.Bình Thạnh TP.HCM): 1.500.000 đồng; Võ Văn Hải (336 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Đăng Khoa (106/25 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 250.000 đồng; Huỳnh Công Danh (TT.Nhà Bè, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Đỗ Thị Loan (211/31A Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Đá (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Diệu Thư (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; chị Phương Tâm (San Diego, USA): 11.650.000 đồng; Nguyễn Thu Huệ (Q.Bình Tân, TP.HCM): 3.350.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.